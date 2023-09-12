Kağıthane'de Rus manken Aleksandra Serıakova'nın yaşadığı rezidansa giren hırsız veya hırsızların 500 bin lira değerinde döviz ile 500 bin liralık mücevheri çalarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre 5 yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Serıakova, hırsız veya hırsızların bulunmasını istiyor.

Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı. Hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi. Polis ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Rezidansın lobi ve dış kamera kayıtları ise incelemeye alındı. Polisin, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışması sürüyor.

Olayı anlatan Aleksandra Serıakova'nın avukatı Umut Narin, şunları söyledi: "7 Eylül Perşembe günü müvekkilim rezidansın SPA'sından döndüğünde evinde tuhaflıklar hissediyor. Masanın üzerinde tek küpesini buluyor. Onun üzerine evinde herhangi bir eşyasının çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor. Parasının ve kolyesinin çalındığını fark ediyor. 500 bin lira para ve 500 bin lira değerinde kolyemiz çalınıyor. Olayın enteresan yanı herhangi bir kapı zorlaması yok.

"Hiçbir şekilde kapıda bir müdahale yok. Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz. İşin üzücü yanı da herhangi bir kamera kaydına bu hırsızın yakalanmamış olmasıdır. Rezidansta sadece lobide kamera var. Koridorlarda ve asansörlerde maalesef kamera yok. Bu açıdan bizim için büyük bir eksiklik."

"Olay günü hemen karakolla irtibatı sağladık. Emniyet güçleri buraya gelerek parmak izi ve delilleri topladılar. Rezidansın lobi ve dış kapı kamera kayıtlarını topladılar. Umuyorum ki en kısa zamanda bir sonuç alabiliriz. Üzücü olan İstanbul'un göbeğinde ve bu kadar değerli bir noktada önemli bir rezidansta bu olayın olması, hem çok üzücü hem de düşündürücü."