        İstanbul'da "sahte oturum belgesi dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "oturum belgesi dolandırıcılığı" soruşturmasında 2'si Türk, 7'si Filipinler uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalışma amacıyla Türkiye'ye gelen göçmenlere sahte evrakla oturum izni vaadinde bulunarak 7 kişiyi toplam 14 bin dolar dolandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda delile el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:40 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:40
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle yabancı uyruklu kişilerin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişiler için "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan olaylarda son dönemde gözle görülür bir artışın olduğu belirtildi.

        Yabancı uyruklu müştekilerin şikayette bulunmadıkları aktarılan açıklamada, ancak olay örgüsünün ülkeye çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceği söylenmesi şeklinde olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, kişilerin bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları vurgulanarak, "Belirtilen şekilde haksız kazanç temin edilmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği projeli ve teknik takipli çalışma sonucunda elde edilen delillere göre anlaşılmakla atılı suça iştirak ettikleri tespit edilen 2'si vatandaşımız, 7'si Filipinler ülkesi uyruklu toplam 9 şüpheli hakkında saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Sonucunda şüpheliler gözaltına alınmış ve suçta kullanılan birçok delile el konulmuştur."

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şüphelilerin sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları öğrenildi.

        Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de operasyon düzenlediği belirtildi.

