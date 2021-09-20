İstanbul'da Satori rüzgarı esti

Dans müziğinde özgünlük arayanların en sık andığı isimlerden Satori, İstanbul'da unutulmaz performanslarından birine daha imza attı. Açık hava etkinlik ormanı olan Life Park'ta düzenlenen gecenin ilk saatlerinde başlayan şiddetli yağmura rağmen müziğin coşkusu seyircileri alanda tutmaya yeterli oldu.

Jazz, Afrobeat, Balkan ve dünya müziğinin karışımını kendi elektronik müzikle harmanlayan ve kullandığı birçok enstrümanla her sahnesini özel bir şova dönüştüren Satori, "Genericmusic" organizasyonunda düzenlenen etkinlikte misafirlerine 5 saatlik unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Djordje Petrovia, sahne adı ise "Satori" olan Hollandalı DJ, aynı zamanda önemli bir müzisyen olarak da kabul ediliyor. Canlı performanları ile dinleyicileri hem sakinleşebileceği hem de enerjilerini yenileyebileceği bir yolculuğa çıkaran Satori, dünyadaki tüm müzikal etkileri özgün dans müziğinde buluşturuyor.