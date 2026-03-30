Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da silahlı banka soygunu girişimi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da silahlı banka soygunu girişimi

        İstanbul Beşiktaş'ta bir banka şubesinde işten çıkarıldığı öne sürülen Muhammet S., caddedeki bir başka banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin boğazına bıçak dayadı. Güvenliğin silahını da alan saldırgan bankayı soyma girişiminde bulundu. Saldırgan özel hareket polislerinin operasyonu sırasında köpekle etkisiz hale getirildi. Ambulansa götürülen saldırgan hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Silahlı banka soygunu girişimi

        Olay İstanbul Beşiktaş'ta saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre bir süre önce banka şubesinde işten çıkarıldığı iddia edilen Muhammet S., caddedeki bir başka şubesine geldi.

        İçeri giren şüpheli özel güvenlik görevlisinin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin silahını alarak bankayı soyma girişiminde bulundu.

        GÜVENLİĞİN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP SİLAHINI ALDI

        Banka görevlileri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

        KÖPEKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgan, eğitimli özel harekat köpeğiyle etkisiz hale getirildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise, polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

