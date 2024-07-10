İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!

İstanbul'da olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde, 7 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen 4 kişi, araçtan inerek sokağın köşesinde bekleyen gruba peş peşe silahla ateş etmeye başladı.

SALDIRGANLAR OTOMOBİLLE KAÇTI DHA'da yer alan habere göre grup, silahlı saldırıda ara sokaklara koşarak kaçarken, saldırganlar da olayın ardından geldikleri otomobille binerek uzaklaştı.

EVİNE GİDERKEN SIRTINDAN VURULDU Silahlı saldırı anında evine gitmek için kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal sırtından vurularak yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rafet Ünsal, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rafet Ünsal hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde bazı ev ve iş yerlerine de kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokakta bir süre çalışma yapan ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"NORMAL ESNAF BİR ARKADAŞTI" Sokakta esnaf olan Murat Şahinkaya, "Burada birisini vurdular, hasım falan değildi. Normal bir vatandaştı. Kendisi esnaftı, çalışıyordu o da. Birileri rastgele ateş ede ede geliyor. Kişi vuruldu, öldü. Devletin bu konuda daha sıkı önlem alması gerekiyor.