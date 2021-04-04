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HaberlerGündem3. SayfaSIR ÖLÜM! İstanbul'da 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu - Haberler
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Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de acı bir olay meydana geldi. İlçede, sinema ve televizyon mezunu 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu. Bugün Hatay’da son yolculuğuna uğurlanan genç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi

SIR ÖLÜM! İstanbul'da 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu - Haberler
İstanbul'da sır ölüm!
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İHA

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’de yaşayan Şükriye Bulgurcu’ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulgurcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, Bulgurcu’nun vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Hataylı olan Şükriye Bulgurcu’nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay’da toprağa verilen Bulgurcu’nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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