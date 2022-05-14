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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ 14 Mayıs 2022 sular ne zaman gelecek?

İstanbullular su kesintisi yaşanacak ilçeleri merak ederken sular ne zaman gelecek gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün il genelinde planlı su kesintilerinin ne zaman yapılacağını, ve tahmini arızanın giderilip suyun ne zaman geleceğini duyuruyor. İşte 14 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşayanlar suların ne zaman geleceğini merak ederken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçe ve mahalleleri açıkladı. Buna göre İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.05.2022 08:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.05.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.05.2022 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 14.05.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Mayıs 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 85,06

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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