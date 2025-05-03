İstanbul'da tekstil atölyesinde korkutan yangın! İstanbul Esenyurt'ta, 5 katlı bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede buludu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:14 facebook

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