İstanbul'da tepki çeken görüntü! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Güngören’e bağlı Haznedar Caddesi'nde paten süren dört genç, bir özel aracın yanına tutunarak yolculuk etti. Araç ile birlikte epey yol kat eden gençler, sürücülerin uyarılarına ise kulak asmadı.

O ANLAR KAMERADA

Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gençlerin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydı yapan ve gençleri uyaran Süleyman Bayram, “Paten kullanmak zaten tehlike arz eden bir durumken, bir de giden bir araca tutunarak ilerlemek ve bunu sağında solunda bulunan arkadaşlarınla yapmak ne kadar sağlıklı? Hadi o çocuklar genç, sonunu hesap etmiyorlar, eğlenmek istiyorlar. Tutundukları aracın şoförü ne diye buna müsaade ediyor? O çocuklar orada bir kazaya sebep olsa açıklamayı kim yapacak?” dedi.