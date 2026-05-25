İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 30!
Tatilcilerin Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek şehir dışına çıkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı. İBB Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu yüzde 30'larda ölçüldü
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:00
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbulluların bir kısmı şehir dışına çıktı. Vatandaşların memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesinin ardından kentte trafik yoğunluğu da düştü.
İHA'nın haberine göre Kurban Bayramı'na 2 gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 30'larda ölçüldü. Yenibosna Şirinevler E-5 mevkiinde havadan çekilen görüntülerde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
