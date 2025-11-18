İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Kentte mesai bitiminde etkili olan trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası'nda geçişte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne gidişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Topkapı-Avcılar arası ile TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkisi Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği gözlemleniyor.

D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe mevkilerinde çift yönlü, Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent'te TEM katılım yolları trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar trafiğin çift yönlü olarak durma noktasına geldiği gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'ndan da araçların güçlükle ilerlediği gözlemleniyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Küçükçekmece-Avcılar ve Parseller-Haramidere arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında başlayan trafik, Avcılar'a kadar yoğun bir şekilde devam ediyor.

TEM bağlantı yolları ile Sahil yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Şile mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar çift yönlü başlayan yoğun trafik, Kadıköy-Ataşehir arasında da devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e yükseldi.

Öte yandan, akşam iş çıkışında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında da yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraf: AA, temsilidir.