Beylikdüzü ve Esenyurt’ya bir grup taksici, turistleri alan UBER araçlarının önünü kesti. Taksicilerin sürücüleri dakikalarca taciz ettiği olayda, turistler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.



İHA'nın haberine göre, İstanbul’da uzun süredir devam eden taksi şoförleri ile ve UBER şoförleri arasındaki gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beylikdüzü’nde meydana gelen olaylarda, araçlarına turist yolcuları alan UBER sürücülerinin önü bir grup taksici tarafından kesildi.



Dakikalarca UBER sürücülerini taciz eden taksiciler, araçtan yolcuları indirmek istedi. Ancak UBER sürücüleri manevra yaparak gruptan kurtulmayı başardı. Turistlerin yaşananları şaşkınlıkla izlediği o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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