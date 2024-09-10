İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü! İstanbul'da, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:43 facebook

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