İstanbul'da yağmurlu havanın etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte yağışın ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu.



İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Gün itibariyle 5 gündür devam eden yağışlı hava İstanbul'da bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek.

Son dakika hava durumu bilgilerine göre İstanbul'da yağış 22 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.