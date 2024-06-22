İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!

İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

1.5 METRE UZUNLUĞUNDA EVDE BAKIYOR

AA'da yer alan habere göre ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1.5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.