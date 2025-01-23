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        İstanbul'daki sahte para operasyonunda 4 tutuklama

        İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 01:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 01:31
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        İstanbul'daki sahte para operasyonunda 4 tutuklama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "parada sahtecilik" suçuna ilişkin belge, sistem ve saha araştırmaları yapıldı.

        Soruşturmada, söz konusu suçu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı karar verildi.

        Harekete geçen polis ekipleri, Ataşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Zeytinburnu ve Fatih'te 34'ü iş yeri olmak üzere, toplam 48 adrese operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, sahte 14 bin 500 avro ve 44 bin 500 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, kanser ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara ait çok sayıda kutu, tarihi eser niteliğinde çok sayıda tablo, heykel, kılıç, hançer, halı gibi eşya, 36 bin cinsel güç arttırıcı ilaç olduğu değerlendirilen tıbbi ürün ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 4 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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