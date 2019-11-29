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İstanbul'daki terör operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 7 şüpheli gözaltına alındı

terör
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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