        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Romanya’da!

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Romanya'nın en saygın kültürel etkinliği olan ve iki yılda bir düzenlenen George Enescu Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor. 7–12 Eylül tarihleri arasındaki turne kapsamında Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde konser verecek olan İDSO, dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa'ya eşlik edecek. Uluslararası alanda tanınmış şef, solist ve orkestraların buluştuğu festival, 67 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasını ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:51
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 67 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasına ev sahipliği yapacak George Enescu Festivali’nin 27’nci edisyonunda, Türkiye’yi temsil edecek.

        Festival çerçevesinde 7–12 Eylül tarihleri arasında üç şehirde konser vermeye hazırlanan İDSO, bu tarihi davet kapsamında 7–8 Eylül’de Köstence, 10 Eylül’de Târgu Mureș ve 12 Eylül’de Craiova şehirlerinde sahne alacak.

        Konserlerde orkestrayı Şef Hasan Niyazi Tura yönetirken, solist olarak dünyaca ünlü Romen kemancı Vlad Stanculeasa yer alacak. Programda Enescu’nun “Keman ve Orkestra için Balad”ı, Mendelssohn’un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey’in “Güneşli Manzaralar” adlı eseri ve Beethoven’ın 1. Senfonisi seslendirilecek.

        Romanya Kültür Bakanlığı ve bağlı kurumların yanı sıra İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından desteklenen turne, Türkiye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DenizBank ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilecek.

        TÜRKİYE VE ROMANYA ARASINDAKİ KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

        Festivalin önemi hakkında konuşan, İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan, “Festival tarihinde ilk kez bir Türk Orkestrası’nın davet edilmesi, yalnızca sanat alanında değil, aynı zamanda kültürel diplomasi açısından da büyük önem taşıyor. Bu proje, Türk–Romen dostluğunu güçlendirmeyi, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini geliştirmeyi ve Türk sanatçılara Avrupa’nın en önemli sahnelerinde yer alma fırsatı sunuyor. Bu açıdan son derece mutlu ve gururluyuz” dedi.

        FESTİVALE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 4 BİNDEN FAZLA SANATÇI KATILACAK

        24 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında büyük besteci George Enescu’yu ölümünün 70. yıl dönümünde anacak olan festivale dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla sanatçı, şef ve orkestra yedi büyük seriden oluşan 95'ten fazla konser ve performansla katılacak. Programda, Bükreş Ulusal Operası prodüksiyonunda Stefano Poda imzalı Oedipe de dahil olmak üzere George Enescu'nun 45'ten fazla eseri, senfonileri, Rumen Rapsodileri, orkestra için süitler ve çok sayıda oda ve koro eseri yer alacak.

        İDSO Konser programı:

        7–8 Eylül - Köstence

        10 Eylül - Târgu Mureș

        12 Eylül – Craiova

        George Enescu – Keman ve Orkestra için Balad

        Felix Mendelssohn – Keman Konçertosu

        Ara

        Cemal Reşit Rey - Güneşli Manzaralar

        Ludwig van Beethoven – Senfoni No:1

