İstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) ilan edilen koronavirüs ile ilgili ülkemizde tespit edilen ilk vaka, 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Dünyadaki koronavirüs vakaları devam ederken İstanbul Eczacı Odası, maske, dezenfektan gibi ürünlerde ülkemizde yaklaşık 2 aydır temin sıkıntısı yaşandığını belirterek, yapılan açıklama sonrasında sorunun had safhaya ulaştığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maalesef ki daha önce piyasada hiç var olmayan, güvenilirliği meçhul olan merdiven altı ürünler satmaya çalışan satıcılar da türemiştir.

Tüm eczacılarımız, bir yandan oluşan aşırı talep karşısında hasta sağlığı açısından sorun teşkil etmeyecek güvenilir malzemeleri hastalarına sunabilmek için olağanüstü çaba sarf ederken, bir yandan da ürün temininde aşırı bir fiyat artışı ile boğuşmak zorunda kalmaktadırlar.

Yetkililere sesleniyoruz; fiyat artışlarına sebep olarak bu krizi fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı ürün üreterek halk sağlığını tehlikeye atan asıl sorumlular tespit edilmeli, gereği yapılmalıdır.

Tüm halkımız bilmelidir ki, yaşanan fiyat artışının sorumlusu asla eczacı değildir. Kendileri de risk altında olmalarına rağmen, ettikleri yemin gereği 7 gün 24 saat hizmet veren eczacılarımıza yöneltilen bu suçlamaların gerçeklik payı yoktur. Bu tip asılsız haberler için hukuki yollara başvurulacaktır."