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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! 31 Mayıs BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 31 Mayıs Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından elektrik kesintileri güncel olarak duyuruluyor. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Peki, 31 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgulaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:03
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        AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyurular ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri duyuruluyor. İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü elektrik kesintisi sorgulama ekranı

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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