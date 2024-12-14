İstanbul Emniyet Müdürü atamaları 2024 yayımlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 14 Aralık 2024 tarihli atama kararlarına göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı. Peki hangi ilçelerin emniyet müdürü değişti, yeni emniyet müdürleri kimler oldu? İşte, 2024 ilçe ilçe yeni emniyet müdürleri isim listesi...