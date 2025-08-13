İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç çetelerine yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini 'yeni nesil mafya' olarak adlandırılan çetelere yönelik düzenlenen operasyonda Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri ve Zeytinburnu’nda tespit edilen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 42 olaya karıştıkları belirlenen 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ BUGÜN YAKALANDI

Polis ekiplerinin bugün gerçekleştirdikleri operasyonda, 6 iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan 14 şüpheli ile silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

REKLAM

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 111 adet tabanca, 1 adet el bombası, 751 adet çeşitli ebatlarda fişek, 474 adet silah mekanizması, 124 adet namlu, 2 adet delici ve kesici alet, 2 adet taşlama makinası ile birlikte 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, cumhuriyet savcılığı talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 85 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bugün gözaltına alınan 16 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 69 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.