İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan mum ışığında senfonik gece

İstanbul Filarmoni Derneği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Nisan 2026 Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek “Mum Işığında Senfonik Gala: Sibelius & Şehrazad” konseriyle dinleyiciyle buluşacak.
Salonun yaklaşık 3000 mum ışığıyla aydınlatılacağı gecede, senfonik repertuvarın iki etkileyici başyapıtı sahnede hayat bulacak.
Konserin ilk yarısında, keman repertuvarının en zorlu ve etkileyici eserlerinden biri kabul edilen Jean Sibelius’un Re minör Keman Konçertosu, Op.47, genç virtüöz Elvin Hoxha Ganiyev’in solistliğinde seslendirilecek.
Gecenin ikinci yarısında ise Nikolay Rimski-Korsakov’un Şehrazad Senfonik Süiti, Op.35 yorumlanacak.
KONSER ÖNCESİ ÖZEL SEMİNER
Konser öncesinde İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı, sanat tarihçisi Atilla Tuna tarafından seminer düzenlenecek.