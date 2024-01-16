İstanbul Film Festivali 'Hayallerim, Aşkım ve Sen'i restore ettiriyor Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkaran ve yeni kopyalarını sinemamıza kazandıran İstanbul Film Festivali'nin bu yıl restore ettireceği film Atıf Yılmaz klasiği 'Hayallerim, Aşkım ve Sen' oldu. Film 17-28 Nisan tarihlerinde yapılacak 43. İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Sinema tarihçisi Agâh Özgüç'ün, "genç ve idealist bir senaryocunun gözüyle geleneksel Yeşilçam sinemasını sorgulayan", "sinemanın sinemaya baktığı" bir film olarak yorumladığı Hayallerim, Aşkım ve Sen naif bir senaristin ünlü bir yıldıza aşkının hikâyesi paralelinde Yeşilçam sistem ve ortamını anlatır. Filmin kahramanı, senarist Coşkun, çocukluk yıllarından beri ünlü yıldız Derya Altınay'a âşıktır. Öyle ki, onun canlandırdığı kurmaca film kahramanları Nuran ile Melek, genç adamın hayatına sızmışlardır. Coşkun, Derya ile tanışma fırsatı bulur; düşsel bir aşk hikâyesi yazar, bu senaryo sonunda filme çekilir ve başrolü de Derya oynar fakat ortaya çıkan film beklentilerden uzaktır.

Yeşilçam'daki kendi imajını üç ayrı kişilikte canlandıran Türkan Şoray'ın ve düş kırıklığıyla yaşayan bir sinema tutkununu canlandıran Oğuz Tunç'un olağanüstü performansları ve gerçeküstü öğelerle bezenmiş Hayallerim, Aşkım ve Sen, unutulmaya yüz tutmuş bir sinema döneminin büyüsünü Atıf Yılmaz'a özgü bir kırılganlık ve hassasiyetle ele alıyor.

Sinemamızın en özel filmlerinden biri olan Hayallerim, Aşkım ve Sen, Cezayir'deki 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde Türkan Şoray'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi; film 24. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi 3. Film ödüllerini kazandı, Sinema Yazarları Derneği tarafından ‘87-’88 Sezonu En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüllendirildi.

Atıf Yılmaz’ın yönettiği Hayallerim, Aşkım ve Sen'in senaristi Ümit Ünal, görüntü yönetmeni Çetin Tunca, kurgucusu Mevlüt Koçak, yapımcısı Cengiz Ergun. Filmde yer alan tangoların bestecisi ise Esin Engin. Filmde başroldeki Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un yanı sıra Müşfik Kenter, Engin İnal, Fatoş Sezer, Cihat Tamer, Tuncay Akça da rol alıyor.

Hayallerim, Aşkım ve Sen, 17-28 Nisan tarihlerinde yapılacak 43. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.