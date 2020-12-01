İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor. 39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmden oluşan aralık seçkisi gösterimleri filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 2020 yılının bu son seçkisi eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmleri bir araya getiriyor.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi Kombine Film Paketi de satın alarak 21 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyata izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.

Biletler 2 Aralık Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.







39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” filmleri:



Vitalina Varela (04 Aralık Cuma 21.00 – 9 Aralık Çarşamba 21.01)

Ağlayan Kadın (05 Aralık Cumartesi 21.00 – 10 Aralık Perşembe 21.01)

Margaret Atwood: Sözcüklerin Gücü (06 Aralık Pazar 21.00 – 11 Aralık Cuma 21.01)

Antigone (07 Aralık Pazartesi 21.00 – 12 Aralık Cumartesi 21.01)

Hurma Zamanı (08 Aralık Salı 21.00 – 13 Aralık Pazar 21.01)

Indianara (09 Aralık Çarşamba 21.00 – 14 Aralık Pazartesi 21.01

Peri (10 Aralık Perşembe 21.00 – 15 Aralık Salı 21.01)

Omar ve Biz (11 Aralık Cuma 21.00 – 16 Aralık Çarşamba 21.01)

Moffie (12 Aralık Cumartesi 21.00 – 17 Aralık Perşembe 21.01)

Kimliği Belli Oldu (13 Aralık Pazar 21.00 – 18 Aralık Cuma 21.01)

Çöl Sokağı No: 143 (14 Aralık Pazartesi 21.00 – 19 Aralık Cumartesi 21.01)

Made in Bangladesh (15 Aralık Salı 21.00 – 20 Aralık Pazar 21.01)

Rus Devriminin Kızları (16 Aralık Çarşamba 21.00 – 21 Aralık Pazartesi 21.01)

Görünmezler (17 Aralık Perşembe 21.00 – 22 Aralık Salı 21.01)

Ağabey (18 Aralık Cuma 21.00 – 23 Aralık Çarşamba 21.01)

Onca Ruh (19 Aralık Cumartesi 21.00 – 24 Aralık Perşembe 21.01)

Çalışan Kadınlar (20 Aralık Pazar 21.00 – 25 Aralık Cuma 21.01)

Unutulan (21 Aralık Pazartesi 21.00 – 26 Aralık Cumartesi 21.01)

Kuzu (22 Aralık Salı 21.00 – 27 Aralık Pazar 21.01)

Korkuyorum Torero (23 Aralık Çarşamba 21.00 – 28 Aralık Pazartesi 21.01)

Neden mi Zıplıyorum? (24 Aralık Perşembe 21.00 – 29 Aralık Salı 21.01)