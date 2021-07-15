Ödül töreniyle sona erdi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin ödül gecesinde,uluslararası ve ulusal yarışmaların kazananları açıklandı. Gecede ayrıca Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

40. İstanbul Film Festivali’nde uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştı.Gecede Uluslararası ve Ulusal Yarışma Altın Lale ödüllerinin yanı sıra,Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödüllerinin kazananları da açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne,festivale yüksek katkıda bulunan tema sponsorları Anadolu Efes, Paribu ve Morhipo’yave festivalin Özel Gösterim Sponsoru Zurich Sigorta’ya teşekkür plaketlerini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner takdim etti. Plaketleri Anadolu Efes adına Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder, Paribu adına CEO Yasin Oral, Morhipo adına Sosyal Medya İçerik Yöneticisi Merve Evirgen ve Zurich Sigorta adına CEO Yılmaz Yıldız aldı. Törende ayrıca festivalin gerçekleştirilebilmesi için İKSV’ye destek veren tüm tema sponsorlarıyla festivale katkıda bulunan uluslararası kültür kurumlarına teşekkür edildi.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuldu. Bekıs Özener’e ödülünü Necip Sarıcı, Suna Selen’e Selen Uçer, Salih Güney’e ise Selda Alkor takdim etti.

Ulusal Belgesel Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü'nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. Ödülü Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk, filmin yapımcısı Ezgi Selin Ülkü’ye takdim etti. Bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+En İyi Belgesel Ödülü’nü 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını teşvik etmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.

Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği Suçlular filmini layık gördü. Ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi. En İyi Kısa Film Ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.

Uluslararası Yarışma

Başkanlığını yönetmen RaduJude’un üstlendiği, 40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncular KatiaGoulioni ve Numan Acarile fotoğrafçı, yönetmen Fabrizio Maltese yer aldı.

Yarışmada Eczacıbaşı Topluluğu tarafından desteklenen Altın Lale ödülünün 10.000 avroluk bölümü filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firmaya veriliyor. Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 5.000 avro para ödülü veriliyor.

İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü için bu yıl 9 ülkeden 11 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl Madiano Marcheti’nin yönettiği Madalenakazandı. KatiaGoulioni’nin açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanı Bülent Kozlu takdim etti.

Bu yıl jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü.Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönettiğiBekâretin Sonu ve ThomasImbach’ın yönettiği Nemesis filmlerine verildi. Ödülleri Mahnaz Mohammadi takdim etti.

Ulusal Yarışma Ödülleri

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel oldu.

Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi.

Ulusal Yarışma’daen iyi filme verilen Altın Lale’yiEmre Erdoğdu’nun yönettiği Beni Sevenler Listesi kazandı. Ödülü Tolga Karaçelik takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü, 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Yönetmen ödülü, Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. Ercan Kesal’ın açıkladığı ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi. En İyi Yönetmen ödülü, Türkiye Sineması Tema Sponsorluğunu üstlenen Anadolu Efes tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tufan Taştan’ın yönettiği Sen Ben Lenin layık görüldü. Ödül Orçun Behram tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü İKSV tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Kadın OyuncuÖdülü Dirlik Düzenlik filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy’ave Sardunya filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih’everildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor. Ödülleri, Salih Güney takdim etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle Halil Babür kazandı. Ödülü Ece Dizdar takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan kazandı. Ödülü Alametifarika Kurucu Ortağı ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti. En İyi Senaryo Ödülü, Alamet Holistic tarafından 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Özkılınç kazandı. Ödülü Naz Erayda verdi.

En İyi Kurgu Ödülü’nü Cemil Şov filmiyle Evren Luş kazandı. Ödülü Nadir Öperli verdi.

Bu yıl, yakın zamanda kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilen En İyi Özgün Müzik ÖdülüAv filmiyle Deniz Cuylan ve BrianBender’a verildi. Ödülü LU Records kurucularından Ahmet Kenan Bilgiç ve Betal Özay takdim etti. En İyi Özgün Müzik Ödülü LU Records tarafından 5 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor.Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı6kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer aldı.Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Sardunya filminin yönetmeni Çağıl BocutLale Kart aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Leyla Yılmaz kazanan filmi açıkladı. Ödülü İKSV Lale Kart üyeleri adına 16 yıldır Lale Kart üyesi olan Feyzi Erçin takdim etti.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere verilen para ödülü 5 yıl boyunca, 2002’den bu yana İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen “İKSV Lale Kart Üyelik Programı”nın katkılarıyla sağlanacak.

FIPRESCI Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Ödülleri

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) İstanbul Film Festivali kapsamında iki filme FIPRESCI Ödülü verdi. FIPRESCI jürisinin başkanlığını İtalya’dan Massimo Lechi yaptı. Uluslararası Yarışmadaki filmleri değerlendirenjüride Tayvan’dan HsinWang ve Türkiye’den ViktorApalaçi yer aldı.Ulusal Yarışma’da yer alan filmleri değerlendiren jüride ise Yunanistan’dan NikosAletras, Brezilya’dan MarceloIkeda ve Türkiye’den Hasan Nadir Derin yer aldı.

FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Yarışma’daGeorge Peter Barbari’nin yönettiği Bekâretin Sonu, Ulusal Yarışma’daFikret Reyhan’ın yönettiği Çatlak kazandı. Uluslararası Yarışma Ödülünü jüri üyesi ViktorApalaçi, Ulusal Yarışma Ödülünü ise Esin Küçüktepepınar açıkladı.