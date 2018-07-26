İstanbul'da dün yağan sağanak yağış nedeniyle hayat tam anlamıyla felç oldu. Vatan Caddesi gibi ana arterlerde tarfik tam anlamıyla durma noktasına gelirken metro seferlerinde su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı. Peki; bugün yani Perşembe günü İstanbul hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a bugün yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul Perşembe günü hava durumu ve memetoroloji 5 günlük hava tahmin raporu...

İSTANBUL'A BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan İstanbul hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki 5 gün İstanbul il genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yani; İstanbul'a bugün de yağmur yağacak. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında Perşembe günü yani bugün İstanbul'a yağışlı havanın hakim olacağı ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'YA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara il genelinde bugün yağış görülmüyor. Ancak Başkent Ankara'da Cuma ve Cumartesi günleri yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

İşte Ankara 5 günlük hava tahmin raporu:

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