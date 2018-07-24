SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
istanbul hava durumu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İstanbul hava durumu: İstanbul için meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi

İstanbul hava durumu ile ilgili meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan uyarıda gece yarısından başlamak üzere 3 saat içerisinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve 24 Temmuz Salı günü İstanbul il genelinde yağışlı havanın hakim olacağı duyuruldu. İşte 24 Temmuz bugün hava durumu ve 5 günlük hava tahmini...

24.07.2018 - 00:30 | Güncelleme:


İstanbul hava durumu detayları belli oldu. İstanbul'la ilgili günler öncesinden yapılan son dakika yağmur uyarıları Pazartesi akşam saatlerinde saatlerinde Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde başladı.Yağmur İstanbul il genelini etkisi altına aldı. Öte yandan meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporları da yayınlandı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini ve 24 Temmuz bugün hava durumu...

SON DAKİKA UYARISI: KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ!

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-00.30 TSİ) İstanbul genelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul il geneli parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların: yarın (Salı) sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

SİLİVRİ'Yİ DOLU VURDU

Silivri'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler yağış nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. 

5 günlük hava tahmin raporu - Haritalı

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X