

İstanbul hava durumu detayları belli oldu. İstanbul'la ilgili günler öncesinden yapılan son dakika yağmur uyarıları Pazartesi akşam saatlerinde saatlerinde Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde başladı.Yağmur İstanbul il genelini etkisi altına aldı. Öte yandan meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporları da yayınlandı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini ve 24 Temmuz bugün hava durumu...

SON DAKİKA UYARISI: KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ!

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-00.30 TSİ) İstanbul genelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul il geneli parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların: yarın (Salı) sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

SİLİVRİ'Yİ DOLU VURDU

Silivri'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler yağış nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

5 günlük hava tahmin raporu - Haritalı

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