SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin SOCAR Aviation markası ile havacılık sektörüne 2013'te giriş yaptığı, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarında da hava yolu şirketlerinin yakıt ihtiyacını karşıladığı anımsatıldı.
Bu yıl içerisinde Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüketiminin yarısı ile İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman havalimanlarının yakıt tüketimlerinin de SOCAR Aviation tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, İGA'nın açtığı jet yakıtı ihalesini, SOCAR Aviation markası ile kazandı. SOCAR Aviation, 5 yıl boyunca İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların yıllık jet yakıt ihtiyacının 700 bin tonunu karşılayacak." denildi.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Murat Erdoğan, SOCAR Türkiye'nin akaryakıt ikmali alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye'de havacılık sektörü büyüyor. Tam kapasite çalışmaya başladığında, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'deki jet yakıtı tüketiminin yüzde 60'ını oluşturacağı öngörülüyor. İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörüyle birlikte büyüyen markamız SOCAR Aviation'un yurt içi ve yurt dışındaki önemli rakipleri arasında böyle bir bir hacmi ikmal edecek olması, bizim için çok gurur verici. STAR Rafineri, tam kapasite üretime geçmesiyle yılda 1,6 milyon ton jet yakıtı üretecek. STAR Rafineri'nin üretimiyle de yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. SOCAR Türkiye'nin kurduğu entegre değer zinciri içinde faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz."
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