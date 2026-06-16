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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk operasyonu: 21 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişilere yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Havalimanında 21 hanutçuya gözaltı!

        Havalimanı terminallerinde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişilere yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları belirlenen çok sayıda kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam eden kişileri tek tek tespit etti. Söz konusu soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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