AA

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA, havacılık sektörüne örnek teşkil edecek çalışmalarını, İstanbul Havalimanı’nın tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamasında titizlikle uyguluyor. Bu düşünceden yola çıkarak “Sıfır Atık” yaklaşımının kritik başarı faktörü olarak görüldüğü İstanbul Havalimanı’nda, yürütülen çalışmalar sürdürülebilirlik temelinde ele alınırken, tüm faaliyetler IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturuluyor.

Sıfır Atık prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’ndaki tüm süreçlerin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına uygun şekilde tasarlandığını belirterek, "Sıfır Atık Prensipleri bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı’nda günde 100 ton atık üretiliyor. Bunun yüzde 30’u yani 30 ton atık geri kazanıma gönderilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Elektronik Çevre Bilgi Sistemi’ üzerinden elde edilen verilere göre ‘Sıfır Atık’ stratejisi bakımından, havalimanının açıldığı tarihten bu yana 1 milyon 300 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti ve 49 bin 500 ton daha az yakıt kullanıldı. 44 milyon 217 bin kilowatt daha az enerji tüketildi ve bu sayede 1175 kilo daha az hammadde kullanılarak tasarruf sağlandı. Çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Atıktan Sanata (Artwist) Projesi’yle havalimanı inşaatından çıkan 100 ton atıktan ileri dönüşüm sayesinde toplam 39 sanat eseri ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gold sertifikası almaya hak kazandıklarını kaydeden Samsunlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Havalimanı ana terminal binası dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescillendi. Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?' fotoğraf ve video yarışmasını Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdik. ‘Çevre Farkındalığı’ kapsamında toplum tabanlı geri dönüşüm projesi “Kollekt” uygulamasının İstanbul Havalimanı’nda hayata geçmesini sağladık.

Son olarak havacılık sektörüne örnek olacak şekilde ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk havalimanı olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu başarı daha büyük hedefler için bizi motive ediyor. Şunun altını çizmek istiyorum, tüm bu çalışmaların özünde gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakma isteğimiz yer alıyor. Çevre Dostu, bir havalimanı olarak bu hedef doğrultusunda yaşadığımız çevreye, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”