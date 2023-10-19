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        Haberler Televizyon İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?

        Yayın tarihi belli oldu! İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir?

        Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yeniden buluşuyor. Ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Yayın tarihi belli olan filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerlere ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:48
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        Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde yer alıyor. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu ve oyuncuları...

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        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

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        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

        Beren Saat - Serin

        Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

        Senan Kara - Psikolog

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        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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