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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul kaza! TEM'de TIR devrildi! İstanbul yönünde yoğunluk | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        TEM'de TIR devrildi! İstanbul yönünde yoğunluk!

        İstanbul Pendik'te, Eyüp Tanrıverdi idaresindeki tüp yüklü TIR, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde Edirne istikametinde devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, trafik İstanbul istikametine tek şeritten sağlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 07:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 07:39
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        TEM'de TIR devrildi! İstanbul yönünde yoğunluk!
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        İstanbul Kurtköy TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Eyüp Tanrıverdi idaresindeki tüp yüklü TIR, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde Edirne istikametinde devrildi.

        ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

        AA ve DHA'daki habere göre kazada TIR'ın sürücüsü Tanrıverdi hafif şekilde yaralandı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanırken, otoyolda trafik tek şeritten sağlandı.

        Devrilen TIR'ı yoldan kaldırma çalışması devam ediyor.

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