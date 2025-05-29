TEM'de TIR devrildi! İstanbul yönünde yoğunluk!
İstanbul Pendik'te, Eyüp Tanrıverdi idaresindeki tüp yüklü TIR, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde Edirne istikametinde devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, trafik İstanbul istikametine tek şeritten sağlanıyor
Giriş: 29.05.2025 - 07:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 07:39
İstanbul Kurtköy TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Eyüp Tanrıverdi idaresindeki tüp yüklü TIR, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde Edirne istikametinde devrildi.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN
AA ve DHA'daki habere göre kazada TIR'ın sürücüsü Tanrıverdi hafif şekilde yaralandı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanırken, otoyolda trafik tek şeritten sağlandı.
Devrilen TIR'ı yoldan kaldırma çalışması devam ediyor.
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