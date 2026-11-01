İstanbul Maratonu saat kaçta, kaçta bitiyor? 42 kilometre ve Halk Koşusu başlangıç saatleri

İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren organizasyonda tekerlekli sandalye, maraton, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleştiriliyor. Katılımcılar kendi kategorilerine göre farklı saatlerde parkura çıkarken yarış güzergahlarında da trafik düzenlemesi uygulanıyor. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 42 kilometre koşusu ve Halk Koşusu saatleri…