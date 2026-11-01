İstanbul Maratonu saat kaçta, kaçta bitiyor? 42 kilometre ve Halk Koşusu başlangıç saatleri
İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü koşuluyor. 42 kilometrelik ana yarışın ardından Halk Koşusu için de geri sayım başladı. Organizasyonda yarış saatleri, finiş noktaları ve trafik düzenlemeleri belli oldu. Peki, İstanbul Maratonu kaçta sona erecek, Halk Koşusu katılımcıları başlangıç alanına nereden girecek? İşte 2026 İstanbul Maratonu yarış programı ve merak edilen ayrıntılar…
İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren organizasyonda tekerlekli sandalye, maraton, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleştiriliyor. Katılımcılar kendi kategorilerine göre farklı saatlerde parkura çıkarken yarış güzergahlarında da trafik düzenlemesi uygulanıyor. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 42 kilometre koşusu ve Halk Koşusu saatleri…
İSTANBUL MARATONU YARIŞLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda ilk start saat 08.45'te tekerlekli sandalye kategorisinde verildi. 42 kilometrelik ana maratonun başlangıcı ise saat 09.00 olarak belirlendi.
15,5 kilometrelik koşuda üç ayrı start uygulanırken Kurumsal Koşu da üç grup halinde gerçekleştiriliyor. Yarışların başlangıç saatleri şöyle:
* Tekerlekli Sandalye Yarışı: 08.45
* 42 kilometre Maraton: 09.00
* 15,5 kilometre Koşusu (1. grup): 09.19
* 15,5 kilometre Koşusu (2. grup): 09.38
* 15,5 kilometre Koşusu (3. grup): 10.05
* Kurumsal Koşu (1. grup): 10.32
* Kurumsal Koşu (2. grup): 11.06
* Kurumsal Koşu (3. grup): 11.40
* Halk Koşusu: 12.14
İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK?
İstanbul Maratonu'nda yarış kategorilerine göre farklı finiş noktaları bulunuyor. 42 kilometrelik ana maraton Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik koşu Yenikapı'da tamamlanacak. Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu'nun finiş noktası ise Dolmabahçe bölgesi olacak.
Yarışların tamamlanmasının ardından güzergahlardaki trafik düzenlemeleri de sona erecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.
İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU PARKURU KAÇ KİLOMETRE?
Halk Koşusu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak. Katılımcılar köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden sahile inecek. Toplam 6,5 kilometrelik parkur, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda sona erecek.
Halk Koşusu için 1 saat 30 dakikalık süre sınırı uygulanacak. Süre tamamlandığında parkurda kalan katılımcılar kaldırımdan ilerleyebilecek.
HALK KOŞUSU ALANINA GİRİŞ NEREDEN, SAAT KAÇA KADAR?
Halk Koşusu'na katılacaklar başlangıç alanına Altunizade Köprüsü üzerinden giriş yapabilecek. Organizasyon tarafından belirlenen son giriş saati 12.00. Bu saatten sonra başlangıç alanına katılımcı alınmayacak.
Mecidiyeköy'den başlangıç noktasına ulaşmak isteyenler için 09.15-10.15 saatleri arasında özel otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüsler Mecidiyeköy metrobüs durağının yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden hareket edecek.
Özel otobüslerden yararlanmak ve yarış alanına giriş yapmak için göğüs numarasının bulunması gerekiyor. Göğüs numarası olmayan katılımcılar özel ulaşım araçlarına kabul edilmeyecek.