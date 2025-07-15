İstanbul Modern'de 'Kentte Yürümek' söyleşisi

Sanatçı ve akademisyen Serkan Taycan, katılımcı ve yaratıcı bir eylem olarak kentte yürümeyi ve yürüyüş rotalarını ele aldığı söyleşisini 17 Temmuz Perşembe günü İstanbul Modern’de gerçekleştiriyor. Yürüyüş pratiklerinin sunduğu kentle yüzleşme imkânlarına ve bunların dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, post-kapitalist kent tecrübesini İstanbul örneği üzerinden irdeliyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “

Tarih: 17 Temmuz 2025, Perşembe

Saat: 13.00–14.30