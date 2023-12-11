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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern yeni kitap: Müzede Ne Var?

        İstanbul Modern yeni kitap: Müzede Ne Var?

        İstanbul Modern ve Dinozor Çocuk işbirliğiyle hazırlanan, Neslihan Varol'un kaleme aldığı, Mavisu Demirağ'ın resimlediği 'Müzede Ne Var?' adlı kitap, "Müze nedir?" sorusuyla başlayıp çocuklara müzelerin dünyasında ilham verici bir yolculuk sunuyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:19
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        Çocuklar için yeni kitap: Müzede Ne Var?
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        Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk’un okurlarla buluşturduğu Müzede Ne Var? müzelerin geçmişten bugüne nasıl değiştiğini eğlenceli bir anlatımla paylaşıyor. Günümüz müze türlerini tanıtırken, sanat müzeleri hakkında bilgiler de sunan kitap, bir müzenin nasıl oluştuğundan müzedeki eserlerin neye göre seçildiğine kadar birçok farklı konuya değiniyor.

        Müzede Ne Var? ile çocuklar, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat koleksiyonuna sahip ilk özel müzesi İstanbul Modern’de renkli ve keyifli bir yolculuğa çıkarken, ilham verici bir sanat müzesi keşfediyor.

        Neslihan Varol
        Neslihan Varol

        İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol’un hazırladığı kitaba, ödüllü illüstratör Mavisu Demirağ’ın rengarenk çizimleri eşlik ediyor.

        Mavisu Demirağ
        Mavisu Demirağ

        Dinozor Çocuk ve İstanbul Modern işbirliğiyle hazırlanan Müzede Ne Var?, raflarda, internet satış sitelerinde ve İstanbul Modern Mağaza’da!

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        #İstanbul Modern
        #Müzede Ne Var
        #Dinozor Çocuk
        #Kitap
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