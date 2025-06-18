Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern’de 'Sizin Perşembeniz' söyleşisi

        İstanbul Modern’de 'Sizin Perşembeniz' söyleşisi

        Kendi materyallerini üreterek tüketimi en aza indiren çağdaş sanatçı Nergiz Yeşil, 19 Haziran Perşembe günü İstanbul Modern'nin 'Sizin Perşembeniz Sanatçı Buluşmaları'nın konuğu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 00:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern'de 'Sizin Perşembeniz'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Modern’in “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları’nın bu ayki konuğu sanatçı Nergiz Yeşil... Kendi materyallerini üreterek tüketimi en aza indiren çağdaş sanatçı Yeşil, katılımcıları sürdürülebilir malzeme kullanımı ve doğayla uyumlu üretim pratikleri üzerine düşünmeye davet ettiği söyleşisini 19 Haziran Perşembe günü İstanbul Modern’de gerçekleştirecek.

        Program, sanatçının çalışmalarını tanıtan kısa bir sunumla başlayarak yaratım süreçlerine, ekolojik duyarlılığa ve etik yaklaşıma odaklanıyor. “Bio-sanat” ve “ekolojik sanat” gibi günümüz sanatının ifade alanlarının yaratıcı süreçler ve sanatsal üretim yöntemlerine etkisini yorumlarken, sanatın ekolojik bilinçle nasıl yeniden şekillenebileceğini tartışıyor.

        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Paribu
        #Nergiz Yeşil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!