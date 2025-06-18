İstanbul Modern’de 'Sizin Perşembeniz' söyleşisi

İstanbul Modern’in “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları’nın bu ayki konuğu sanatçı Nergiz Yeşil... Kendi materyallerini üreterek tüketimi en aza indiren çağdaş sanatçı Yeşil, katılımcıları sürdürülebilir malzeme kullanımı ve doğayla uyumlu üretim pratikleri üzerine düşünmeye davet ettiği söyleşisini 19 Haziran Perşembe günü İstanbul Modern’de gerçekleştirecek.

Program, sanatçının çalışmalarını tanıtan kısa bir sunumla başlayarak yaratım süreçlerine, ekolojik duyarlılığa ve etik yaklaşıma odaklanıyor. “Bio-sanat” ve “ekolojik sanat” gibi günümüz sanatının ifade alanlarının yaratıcı süreçler ve sanatsal üretim yöntemlerine etkisini yorumlarken, sanatın ekolojik bilinçle nasıl yeniden şekillenebileceğini tartışıyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor.