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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern’e Eylül'de 85 bin ziyaretçi

        İstanbul Modern’e Eylül'de 85 bin ziyaretçi

        İstanbul Modern'de Eylül ayında ziyaretçi sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 85 bin kişiye ulaştı. Sanatseverler, Chiharu Shiota, Olafur Eliasson ve Ozan Sağdıç'ın sergilerine de büyük ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 01:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 01:09
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        İstanbul Modern'e Eylül'de 85 bin ziyaretçi
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        İstanbul Modern’de yeni sezon hızlı başladı. Eylül ayında ziyaretçi sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 85 bin kişiye ulaştı. Sanatseverler, 6 Eylül’de açılan Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın sergisi başta olmak üzere Olafur Eliasson ve Ozan Sağdıç’ın sergilerine de büyük ilgi gösterdi.

        Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle açılan Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" sergisi, açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Sanatçının, sergi salonunu ağ benzeri kırmızı ipliklerle sardığı büyük ölçekli yerleştirme, kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirilmiş bireysel hikâyeleri keşfetme imkânı sunuyor.

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        Tüm dünyada gerçekleştirdiği projeler ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören sanatçı Olafur Eliasson’un "Senin Beklenmedik Karşılaşman" başlıklı sergisi ise 7 Haziran’dan bu yana izleyiciyle buluşuyor. Eliasson, doğanın ve algının sınırlarını sorgulayan bu sergide ışık, su ve hareket gibi unsurları kullanarak izleyicilere sürprizli deneyimler sunuyor. Sergi, sanatçının 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” adlı sergisi ise dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanıyor. Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutmayı amaçlayan sergi 20 Ekim’e kadar görülebilir.

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        #İstanbul Modern
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