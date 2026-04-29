İstanbul Müzik Festivali'nde 'Müzede Fado Gecesi'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programına “Müzede Fado Gecesi” başlıklı yeni bir konser eklendi. “Fadonun kasırgası” olarak anılan Sara Correia, Tempestade (Fırtına) albümünün turnesi kapsamında festivale konuk olacak. 25 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi’nde Türkiye’de Garanti BBVA lisansı ile faaliyet gösteren American Express’in gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.

Sara Correia

1993 Lizbon doğumlu Sara Correia, henüz 13 yaşındayken Portekiz’in en köklü yarışması Grande Noite do Fado’yu kazandığında hayatının yönü belli olmuştu. 21 yaşına geldiğinde artık Portekiz sınırlarının ötesinde de tanınan bir fadistaydı. 2018 tarihli, kendi adını taşıyan çıkış albümüyle ünü, Avrupa’dan Güney Kore’ye ve Şili’ye kadar, üç kıtaya yayıldı. 2021 Ocak’ında Avrupa Birliği Konseyi Portekiz Başkanlığı’nın açılış töreninde Portekiz Senfoni Orkestrası eşliğinde sahnedeydi; aynı yıl Brezilya’da Portekiz Dili Müzesi’nin yeniden açılışında konser veriyor, Las Vegas’ta Latin Grammy Ödülleri gecesinde sunuculuk yapıyor, Netflix dizisi Glória’da rol alıyor ve Fas ve Tunus konserleriyle dördüncü kıtaya uzanıyordu. 2024’te 80 konserlik bir dünya turnesi gerçekleştirdi. Portekiz’de stadyumları dolduran; yayımladığı dört albüm de müzik listelerinin tepesine yerleşerek ödüllerle taçlanan; birbirinden ilginç projelerde rap, hiphop, flamenko müzisyenleriyle ve görsel sanatçılarla işbirliği yaparak türler arası kültürel köprüler kuran; filmlerde, dizilerde ve belgesellerde fadonun sesi olan Sara Correia’yı bugün tüm dünya severek dinliyor.

İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak

54. İstanbul Müzik Festivali, Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra kuşağının en parlak piyanistlerinden Bruce Liu, karizmatik viyolonselci Kian Soltani, enerjik yorumları ve kusursuz uyumlarıyla dikkat çeken piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen, Batı’nın geleneğini, Doğu’nun derinliğiyle benzersiz bir biçimde birleştiren piyanist Behzod Abduraimov, çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge, ödüllü kontrtenor Iestyn Davies, “Fadonun kasırgası” olarak anılan Sara Correia gibi isimlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde seçkin sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

Biletler, passo.com.tr ve Passo İKSV gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek.