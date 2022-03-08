AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısı yayınladı. AKOM’un açıklaması şu şekilde; “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.”