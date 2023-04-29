Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İstanbul PERDER'den bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme uygulamasına devam kararı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda üye mağazalarda kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı aldıklarını bildirdi

İstanbul PERDER'den bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme uygulamasına devam kararı
AA

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, enflasyon ile mücadele programına destek olmak ve üreticilerin alın terini koruyarak tüketicilere uygun fiyattan kırmızı et ürünlerini ulaştırmak arzusuyla Et ve Süt Kurumu ile 18 Mart 2023 tarihinde mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Güzeldere, şunları kaydetti:

"Varılan mutabakat neticesinde İstanbul’da faaliyet gösteren PERDER üyesi perakende zincir marketler olarak, Et ve Süt Kurumundan tedarik ettiğimiz karkas etlerden elde edilen kıyma ve kuşbaşı etleri ramazan ayı boyunca tüketicilerimize uygun fiyattan ulaştırdık.

İstanbul PERDER olarak, tüketicilerimizden gelen yoğun talep üzerine, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda kampanyaya dahil olan 30 üyemize ait 1.056 mağazada kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı almış bulunmaktayız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı Nisan'da 33 bin 15 TL oldu
İŞ-YAŞAM Yoksulluk sınırı Nisan'da 33 bin TL'yi aştı
Şişecam’dan ilk çeyrekte 28.4 milyar TL'lik gelir
İŞ-YAŞAM Şişecam’dan ilk üç ayda 28,4 milyar TL gelir
TESK Genel Başkanı Palandöken'den kasaplar için ESK'den ucuz et talebi
İŞ-YAŞAM Kasaplar için ESK'den ucuz et talebi
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!
İŞ-YAŞAM 'Yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak'
İşte Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda fiyatlar
İŞ-YAŞAM İşte Ankara-Sivas YHT'de fiyatlar!
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
İŞ-YAŞAM Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
AB ülkeleri Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek
İŞ-YAŞAM AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek
ABD'de kişisel tüketim harcamaları yatay seyretti
İŞ-YAŞAM ABD'de kişisel tüketim harcamaları yatay seyretti
Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı
İŞ-YAŞAM Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı
IMF, Avrupa’nın 2023 büyüme tahminini 0,8’e yükseltti
İŞ-YAŞAM Avrupa’nın büyüme tahminini 0,8’e yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.