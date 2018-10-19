İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde beş ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

14 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

İHA'nın haberine göre Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler şafak vakti konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. 14 kişiye yönelik düzenlenen operasyon, Silivri, Başakşehir, Beylikdüzü, Bağcılar ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilirken operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÖZEL HAREKÂT DA DESTEK VERDİ

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bir apartmana baskın yapan ekipler binanın en üst katındaki dairede arama yaptı. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, adresten bir kişi gözaltına alındı.

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