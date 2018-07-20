Ekiplerin dağıttığı "Çocuk istismarına dur de" başlıklı broşürde, çocuk istismarı, istismar çeşitleri ve çoğun ihmaline ilişkin bilgi verilerek, çocuklara güvenlikleri hususunda öğretilmesi gerekenler, ebeveynlerin bu konuda alması gereken güvenlik tedbirleri anlatıldı.

A.A'nın haberine göre, broşürde çocuklar da kalabalık yerlerde anne ve babasının görebileceği bir yerde durması ve kaybolduğunda veya yardıma ihtiyaç duyduğunda bir polis veya bir mağaza görevlisine başvurması, anne ve babasının izni olmadan herhangi birisiyle bir yere gitmemesi, tanımadığı kişilerden yiyecek-içecek almaması, tenha yerlerden uzak durması, kendisini rahatsız eden kişileri en kısa sürede, en yakınındaki kişilere şikayet etmesi konusunda uyarıldı.

Broşürlerde, kalabalık yerlerde çocukların yalnız bırakılmaması gerektiği belirtilerek, ebeveynlerin çocuklara evin adresi ve telefon numarası, acil durumlarda aranması gereken numaralar (155-156- 112 ve 110 gibi) ile zor durumda kaldıklarında çığlık atıp bağırmaları gerektiğini öğretmesinin önemine değinildi. Aileler ayrıca çocuklarının arkadaşlarının bilinmesi ve ergenlik çağında çocukların duygusal arkadaşlıklarına karşı aşırı tepki verilmemesi konusunda da uyarıldı.

"Eğlencenizin suyu kaçmasın" başlıklı broşürde ise yaz mevsiminde hava sıcaklıkların artmasıyla suda boğulmalar yaşandığına dikkat çekilerek, boğulmalarda genel ilk yardım, boğulmalara karşı alınacak tedbirler, akıntıya kapılmamak için neler yapılması gerektiği konularında bilgi verildi.

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