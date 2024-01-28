İstanbul-Riyad seferini yapan yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Hava Yolları'na ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.01.2024 - 01:27 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:27 facebook

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