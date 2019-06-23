İstanbul seçim sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş oyunu kullanmak için seçim başına gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular yeniden sandık başına gitti. İstanbul seçim sonuçları anlık olarak Habertruk.com adresinde olacak.

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili analizlere, grafiklere ve ilçe sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları YSK yayın yasağını kaldırdığı zaman aşağıdaki linkten görüntüleyebileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.Saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek

OY KULLANMA İŞLEMİ O SAATTE BİTECEK!

İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

OY KULLANAMAYACAKLAR

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

OY KULLANACAKLAR DİKKAT!

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.