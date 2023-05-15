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İstanbul seçim sonuçları netleşiyor! Sandıkların yüzde 80'i açıldı, sayım sürüyor

İstanbul seçim sonuçları sandıkların kapanmasının ardından geçen 6 saatin ardından netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 80'inden fazlası açıldı. Sayım işlemleri ise devam ediyor. Peki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi İstanbul sonuçları yüzde kaç? İşte İstanbul seçim sonuçları...

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  • İstanbul seçim sonuçları CANLI | Son dakika: Sandıklar yüzde 80 açıldı! İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023

    İstanbul seçim sonuçları netleşiyor! Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçmenler 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. Saat 24.00'te Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerine göre Türkiye genelinde sandıkların yüzde 92'si İstanbul il genelinde ise yüzde 83,3'ü açıldı. Peki, İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 İstanbul seçim sonuçları...
  • İstanbul seçim sonuçları CANLI | Son dakika: Sandıklar yüzde 80 açıldı! İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023

    İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

    Saat 24.00'te Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerine göre İstanbul'da açılan sandık oranı yüzde 83,3 olurken Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 47,09 alırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 48,03 olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Sinan Oğan2ın İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 4,53 olarak kaydedildi.
  • İstanbul seçim sonuçları CANLI | Son dakika: Sandıklar yüzde 80 açıldı! İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023

    İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

    Anadolu Ajansı tarafından saat 24.00'te İstanbul'da kaydedilen verilere göre sandıkların yüzde 71,7'si açıldı. 

    Saat 24.00'te Anadolu Ajansı verilerine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı yüzede 48,26 oy alırken Millet İttifakı oyu 37,12 olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

    Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranı yüzede 10,92 Ata İttifakı oy oranı ise yüzde 1,93 olrak kayıtlara geçti.
  • İstanbul seçim sonuçları CANLI | Son dakika: Sandıklar yüzde 80 açıldı! İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023

    AA Verilerine Göre Saat 24.00'te Parti ve İttifakların Tahmini Oy Oranları:

    Cumhur İttifakı İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı: 49

    Millet İttifakı İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı: 39

    Emek ve Özgürlük İttifakı İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı: 10
  • İstanbul seçim sonuçları CANLI | Son dakika: Sandıklar yüzde 80 açıldı! İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023

    AK Parti İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı:41

    CHP İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı:31

    İYİ Parti İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı:8

    Yeşil Sol Parti İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı:8

    MHP İstanbul Tahmini Milletveikili Sayısı: 5
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