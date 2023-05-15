İstanbul seçim sonuçları netleşiyor! Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçmenler 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. Saat 24.00'te Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerine göre Türkiye genelinde sandıkların yüzde 92'si İstanbul il genelinde ise yüzde 83,3'ü açıldı. Peki, İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 İstanbul seçim sonuçları...