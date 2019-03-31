Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da seçmenler, 2019 seçimi için oylarını kullandı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin bulunduğu Megakent'te, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbullular, kentte büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçti. Bir önceki seçime göre seçmen sayısını 144 bin 899 artıran Esenyurt, İstanbul'da en çok seçmenin yaşadığı ilçeler arasında ilk sırada yer aldı.



Bu yılki seçimlerde İstanbul'da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip etti. İstanbul'da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izledi.



Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu. Sancaktepe'de 2014'te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747'ye çıktı. Beylikdüzü'nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79'a ulaştı. Öte yandan Kadıköy'de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371'e düştü.

2014 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER



AK Parti Kadir Topbaş 47,95%

CHP Mustafa Sarıgül 40,08%

HDP Sırrı Süreyya Önder 4,84%

MHP Rasim Acar 3,97%

SP Selman Esmerer 1,44%



2009 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER



AK Parti Kadir Topbaş 44.7 %

CHP Kemal Kılıçdaroğlu 37.0 %

MHP Ahmet Turgut 5.01 %

SP Mehmet Bekaroğlu 4.86 %

DTP Akın Birdal 4.50 %



2004 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER



AK Parti Kadir Topbaş 45.32 %

CHP 28.92 %

SP 6.45 %

DYP 4.88 %

MHP 4.09 %



İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE SEÇİM YARIŞI



İstanbul'un 39 ilçesinde başkanlık yarışında Cumhur İttifakı 36 ilçede AK Parti adayı gösterirken, Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de MHP adayı yer aldı. Millet İttifakı'nda ise, CHP ve İYİ Parti Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Fatih, Kadıköy ve Şile'de kendi adayları ile yarışa katılırken, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane ilçelerinde İYİ Parti adayı yer aldı. İstanbul'un 39 ilçesinde partilerin 352 adayı öğrenim durumunu bakıldığında 207'si üniversite/yüksekokul, 101'i ortaokul/lise, 39'u ilkokul mezunu. Adaylardan 5'i ise ilkokul mezunu dahi değil.

Saat 21.04 itibarıyla ilçe ilçe seçim sonuçları ile ilçelerin 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve oy oranları...



ADALAR

Açılan sandık oranı yüzde 97, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 43.74 ERDEM GÜL AK Parti 30.54 ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Atilla Aytaç 50.1

AK Parti Coşkun Özden 42.1

HDP Kayuş Çalıkman Gavrilof 3.76

MHP Hülya Azimli 2.72

SP Mehmet Gökçınar 0.78



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Mustafa Farsakoğlu %45.4

AK Parti Coşkun Özden %42.9

BĞMSZ Mahmut Çelik %3.38

MHP Hasan Murat Başbay %2.88

DP Yusuf Bahar %1.75



ARNAVUTKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 76, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 59.20 AHMET HAŞİMİ BALTACI İyi Parti 19.63 MUHARREM YAMAN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Haşimi Baltacı 51.6

MHP Yüksel Emir 22.1

HDP Harun Kaya 11.6

CHP Ruhi Tuncel 8.39

SP Yusuf Dal 3.85



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Haşim Baltacı 40.8

MHP İsmet Güden 15.7

SP Ahmet Ziya Balcı 12.8

DTP Bedri Fırat 12.0

DP Metin Karan 8.00



ATAŞEHİR

Açılan sandık oranı yüzde 69, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 50.55 BATTAL İLGEZDİ AK Parti 46.49 İSMAİL ERDEM

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Battal İlgezdi 49.6

AK Parti Nimetullah Topu 41.8

MHP Zeki Bulut 3.77

HDP Necibe İnci İncesağır 2.59

SP Noğman Yüksel 0.90



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Battal İlgezdi 41.6

AK Parti Abdülkadir Ömer Abamor 39.2

MHP Namık Kemal Kurt 6.92

SP Erdal Uçar 5.44

DTP Rıza Taşdelen 3.01



AVCILAR

Açılan sandık oranı yüzde 77, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 52.50 TURAN HANÇERLİ AK Parti 45.22 ABDÜLHAKİM İBRAHİM ULUSOY

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Handan Toprak Benli 44.0

AK Parti Bayram Şenocak 40.8

MHP İnci Demirel 9.12

HDP Zehra Şahin Yeşil 3.94

SP Ender Esiner 0.77



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Mustafa Değirmenci 48.5

AK Parti Cafer Sezgin 37.0

MHP Mehmet Aslan 5.20

DTP Yalçın Gültekin 3.57

DSP Orhan Duran 2.76



BAĞCILAR

Açılan sandık oranı yüzde 75, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 59.14 LOKMAN ÇAĞIRICI İyi Parti 20.92 MUHAMMET BAYRAM

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Lokman Çağırıcı 24257.2

CHP Muhammet Çakmak 19.7

HDP Fırat Epözdemir 9.36

MHP Hacı Murat Yümlü 6.75

SP Mesut Doğan 5.13



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Lokman Çağırıcı 49.3

CHP Bayramali Çeşmeci 18.3

SP Mukadder Başeğmez 13.4

DTP Tacettin Karagöz 8.85

MHP Deniz Güneş 5.65



BAHÇELİEVLER

Açılan sandık oranı yüzde 72, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 50.99 HAKAN BAHADIR CHP 45.02 MEHMET ALİ ÖZKAN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Osman Develioğlu 48.1

CHP Saffet Bulut 35.5

MHP Halim Küçükali 6.10

HDP Servet Öncü 6.02

SP Ali İhsan Gündoğdu 2.53



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Osman Develioğlu 47.4

CHP Saffet Bulut 35.0

DTP Ayşe Yeter 5.86

MHP Ahmet Çadırcı 4.53

SP Ekrem Kızıltaş 3.93



BAKIRKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 51, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 57.65 BÜLENT KERİMOĞLU AK Parti 24.30 MEHMET UMUR

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Bülent Kerimoğlu 10268.7

AK Parti Mehmet Emin Ertekin 22.0

MHP Mustafa Turan 5.30

HDP Vahit Genç 2.03

SP Ramazan Boyalık 0.57



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Ateş Ünal Erzen 58.5

AK Parti Oğuz Satıcı 22.6

DSP Ahmet Bahadırlı 11.9

MHP Esra Bicik 3.28

SP Adem Yıldırım 1.22



BAŞAKŞEHİR

Açılan sandık oranı yüzde 83, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 56.92 YASİN KARTOĞLU CHP 35.08 ABDULHADİ AKMUGAN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mevlüt Uysal 50.1

CHP Özgür Karabat 33.8

HDP Şemsettin Arslan 7.14

MHP Muharrem Kaya 4.24

SP Neşet Çevik 3.24



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mevlüt Uysal 38.6

CHP Memet Kaban 31.6

SP Mehmet Salih Beşir 11.7

DTP Mehmet Şamil Altan 9.70

MHP Zeki Bulgan 5.58



BAYRAMPAŞA

Açılan sandık oranı yüzde 89, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 49.92 ATİLA AYDINER CHP 45.05 REMZİ ALBAYRAK

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Atila Aydıner 50.3

CHP Bahri Sipahi 39.4

MHP Mehmet Mert Toker 4.25

SP İsmail Acar 2.63

HDP Erdal Oflaz 1.74



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Hüseyin Bürge 43.2

CHP Bahri Sipahi 36.5

SP Ali Eminoğlu 7.89

MHP Kadir Başar 5.57

DSP Muharrem Çınar 2.67



BEŞİKTAŞ

Açılan sandık oranı yüzde 34, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 74.01 RIZA AKPOLAT MHP 16.10 SERKAN TOPER

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Murat Hazinedar 76.2

AK Parti Zeynel Abidin Okul 16.5

MHP Burhan Akdağ 3.03

HDP Ahmet Saymadi 1.66

DSP Mustafa Can Ataklı 0.98



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP İsmail Ünal 68.7

AK Parti Sibel Çarmıklı 16.0

DSP Ayfer Atay 7.60

MHP Cennet Süzer 4.18

SP Hamit Hatipoğlu 1.17



BEYKOZ

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 49.25 MURAT AYDIN CHP 36.74 COŞKUN TOSUN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Yücel Çelikbilek 44.6

CHP Hızır Yılmaz 32.7

MHP Alaattin Köseler 9.77

BBP Bilgehan Murat Miniç 6.72

SP Selman Yücel 2.63



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Yücel Çelikbilek 36.7

CHP Alaattin Köseler 34.5

MHP Şenel Ustabaşı 11.7

SP Salih Birinci 8.90

BBP Özer Güneş 2.91



BEYLİKDÜZÜ

Açılan sandık oranı yüzde 72, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 55.01 MEHMET MURAT ÇALIK AK Parti 43.04 MUSTAFA NECATİ IŞIK

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Ekrem İmamoğlu 50.8

AK Parti Yusuf Uzun 39.6

MHP Ethem Baykal 4.66

HDP Celal Işık 2.66

SP Mustafa Hasan Öz 0.79



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Yusuf Uzun 31.0

CHP Vecdet Öz 30.0

MHP Velittin Küçük 23.9

BĞMSZ Vehbi Cırakçı 9.34

DTP Esin Çelik 1.823 %1.93



BEYOĞLU

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 50.30 HAYDAR ALİ YILDIZ CHP 43.70 ALPER TAŞ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Misbah Demircan 47.8

CHP Aylin Kotil Yıldırımer 35.1

HDP Seyhan Alma 7.28

MHP Osman Gür 4.88

SP Mustafa Kaya 3.22



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Misbah Demircan 38.1

CHP Mustafa Dolu 26.4

SP Mustafa Yelek 12.8

MHP Rüstem Fırat 9.87

DTP Yusuf Çetin 6.78



BÜYÜKÇEKMECE

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 49.61 HASAN AKGÜN AK Parti 48.38 MEVLÜT UYSAL

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Hasan Akgün 47.5

AK Parti Celal Babayiğit 44.8

MHP Yaşar Derin 3.68

HDP Tevfik Baraner 2.00

SP Mahmut Ustahaliloğlu 0.49



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Hasan Akgün 44.2

AK Parti İlker Gürbüz 43.6

MHP Rıdvan Yavuzbilge 7.84

DSP Hüseyin Çorbacıoğlu 2.18

SP Kemal Aygün 1.20



ÇATALCA

Açılan sandık oranı yüzde 94, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 51.59 MESUT ÜNER CHP 46.39 CEM KARA

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Cem Kara 44.5

AK Parti Savaş Barutçu 35.7

MHP İsmail İp 16.9

HDP Serpil Kemalbay Pekgözegü 0.96

SP Serdar Taşar 0.65



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Cem Kara 44.9

AK Parti İsmail İp 28.6

DSP Engin Akman 17.3

BTP Muhiddin Fuat Şengül 4.35

MHP Savaş Bayral 2.61



ÇEKMEKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 43.48 AHMET POYRAZ CHP 31.49 SEYFETTİN YILDIRIM

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Poyraz 48.6

CHP Seyfettin Yıldırım 38.3

MHP Doğan Öztürk Balcı 5.37

HDP Azat Altun 3.87

SP Adem Boz 2.06



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Ahmet Poyraz 43.3

CHP Hüseyin Avni Sipahi 42.9

SP Halil Mert 3.99

MHP İbrahim Özer 3.90

DTP Elfesiya Hezer 3.62



ESENLER

Açılan sandık oranı yüzde 85, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 66.41 MEHMET TEVFİK GÖKSU İyi Parti 17.69 MUSTAFA YILMAZ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mehmet Tevfik Göksu 62.3

CHP Mahmut Aksal Örüklü 14.9

SP Erol Urhan 7.58

MHP Ahmet Fidan 6.74

HDP Nuriye Avşar 6.51



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Memet Tevfik Göksu 47.3

SP İbrahim Bitiş 18.4

CHP Yüksel Kılıç 13.6

MHP Ahmet Fidan 9.73

DTP Celal Alphan 6.49



ESENYURT

Açılan sandık oranı yüzde 68, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 51.49 KEMAL DENİZ BOZKURT AK Parti 46.31 AZMİ EKİNCİ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Necmi Kadıoğlu 47.0

CHP Çetin Çapan 34.7

HDP Cüneyt Caniş 9.90

MHP Halit Özer 5.93

SP Abdullah İlkadlı 0.96



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Necmi Kadıoğlu 44.3

CHP Bülent Kerimoğlu 29.9

DTP Tuncer Bakırhan 15.5

MHP Ahmet Karasoy 6.01

SP Kan Şavata 2.16



EYÜPSULTAN

Açılan sandık oranı yüzde 79, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 50.31 DENİZ KÖKEN CHP 46.23 EMEL BİLENOĞLU

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Remzi Aydın 46.6

CHP Ferzan Özer 40.1

MHP Kamil Yıldız 5.90

SP Celal Çoban 3.39

HDP Asya Ülker 2.57



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti İsmail Kavuncu 36.4

CHP Ali Galip Mamal 31.5

MHP Özcan Pehlivanoğlu 14.1

SP Lütfi Kibiroğlu 11.6

DTP Osman Aktaş 2.34



FATİH

Açılan sandık oranı yüzde 70, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 54.35 MEHMET ERGÜN TURAN CHP 34.96 SONER ÖZİMER

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mustafa Demir 48.6

CHP Sabri Özkan Erbakan 31.5

MHP Metin Örel 7.05

SP Lütfi Kibiroğlu 6.36

HDP Turhan Yıldırım 4.79



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mustafa Demir 42.8

CHP Can Özyedierler 29.3

SP Türker Saltabaş 13.2

MHP Akif Ak 6.49

DTP Ali Kılıç 4.26



GAZİOSMANPAŞA

Açılan sandık oranı yüzde 69, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 52.82 HASAN TAHSİN USTA CHP 33.27 ERKAN KAYA

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Hasan Tahsin Usta 51.3

CHP Selahattin Meriç 25.1

SP Bilal Ay 12.6

HDP Erdal Çelik 4.90

MHP Mikail Aras 4.24



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Erhan Erol 44.3

CHP Halil İbrahim Türkyılmaz 22.0

SP Salih Yazıcı 11.9

MHP Selahattin Önder 18.643 %7.66

DTP Ahmet Korkmaz 5.30



GÜNGÖREN

Açılan sandık oranı yüzde 81, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 55.06 BÜNYAMİN DEMİR CHP 37.04 İSMET YAŞAR

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Şakir Yücel Karaman 50.1

CHP Ahmet Güzel 30.8

MHP Recep Seymen 6.75

HDP Mehmet Turp 5.75

SP Abdulkadir Çelebi 4.77



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Şakir Yücel Karaman 43.5

CHP Lemi Çelik 27.8

MHP Recep Mahmutoğlu 9.30

SP Mehmet İpekçi 8.48

DTP Abdulcelil Öztekin 5.73



KADIKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 47, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 65.76 ŞERDİL DARA ODABAŞI AK Parti 20.26 ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Aykurt Nuhoğlu 72.4

AK Parti Hurşit Yıldırım 20.4

MHP Levent Akçay 3.41

HDP Mukaddes Çelik 1.78

İP Suzan Aksoy 0.53



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Selami Öztürk 68.2

AK Parti Sinan Genim 22.7

MHP Nilgün Nurseli Aparı 3.62

DSP Arif Atılgan 1.44

SP Ahmet Kökler 1.20



KAĞITHANE

Açılan sandık oranı yüzde 82, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 65.76 ŞERDİL DARA ODABAŞI AK Parti 20.26 ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Fazlı Kılıç 50.9

CHP Serdar Kurşun 29.9

MHP Ali Derindağ 7.67

SP Zeynel Keskin 5.95

HDP Ayten Kaya 3.71



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Fazlı Kılıç 43.7

CHP Zeynel Öztürk 22.7

MHP Hasan Hüzeyin Ceylan 14.3

SP Celal Çoban 9.95

DTP İsa Yıldız 3.82



KARTAL

Açılan sandık oranı yüzde 81, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 50.79 GÖKHAN YÜKSEL AK Parti 46.55 EBUBEKİR TAŞYÜREK

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Altınok Öz 44.8

AK Parti Temurhan Yıldız 42.8

MHP Erhan Kekeç 6.04

HDP Hatice Doğan 2.88

SP Ali İsmail Kızılgöz 1.67



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Altınok Öz 41.5

AK Parti Bekir Kılıç 38.2

MHP Ahmet Çakıroğlu 7.77

SP Hüseyin Karakaya 5.26

DTP Süleyman Özcan 2.91



KÜÇÜKÇEKMECE

Açılan sandık oranı yüzde 67, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 50.95 KEMAL ÇEBİ AK Parti 45.64 TEMEL KARADENİZ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Temel Karadeniz 42.0

CHP Gökhan Gümüşdağ 39.6

MHP Muharrem Yıldız 8.41

HDP Nizamettin Öztürk 6.75

SP Varol Şahin 1.61



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Aziz Yeniay 46.9

CHP Nurettin Şen 28.3

MHP Zahit Aydınlıyurt 7.11

DTP Basri Aslan 6.70

DSP Sezai Aynalı 3.89



MALTEPE

Açılan sandık oranı yüzde 54, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 53.11 ALİ KILIÇ MHP 42.67 AHMET BAYKAN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Ali Kılıç 49.4

AK Parti Edibe Sözen Yavuz 38.1

MHP Arif Tevetoğlu 8.23

HDP Zabit Vurdu 2.13

SP Mustafa Akın 0.87



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Mustafa Zengin 51.3

AK Parti Fikri Köse 38.0

SP Metin Çelik 3.09

BBP Ercan Kara 2.94

DTP Mehmet Kara 2.01



PENDİK

Açılan sandık oranı yüzde 83, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 54.70 AHMET CİN CHP 41.26 MEHMET SALİH USTA

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Salih Kenan Şahin 52.9

CHP Tuncer Özyavuz 29.6

MHP İbrahim Coşkun 8.16

SP Mahmut Kılıç 4.52

HDP Hüseyin Avras 2.98



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Salih Kenan Şahin 43.4

CHP Mehmet Salih Usta 32.0

SP İsmail Haskul 10.8

MHP Umur Arıkan 6.14

DTP Refat Gürbüz 2.64



SANCAKTEPE

Açılan sandık oranı yüzde 67, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 51.41 ŞEYMA DÖĞÜCÜ CHP 45.92 ÖZGEN NAMA

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti İsmail Erdem 49.0

CHP Özgen Nama 34.8

HDP Engin Aras 7.30

MHP İbrahim Özkan 5.49

SP Recai Demiryürek 2.02



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti İsmail Erdem 39.9

CHP Arif Sağ 30.1

SP Zarif Arslan 9.24

DTP Rıdvan Turan 9.02

MHP İbrahim Özcan 8.34



SARIYER

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 53.28 ŞÜKRÜ GENÇ AK Parti 43.73 SALİH BAYRAKTAR

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Şükrü Genç 51.1

AK Parti Mahmut Sedat Özsoy 39.2

MHP Ahmet Özyürek 5.54

HDP Önder Birol Bıyık 1.67

SP Şükrü Dural 1.04



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Şükrü Genç 37.5

AK Parti Mehmet Akif Şişmanoğlu 31.4

MHP Mahmut Sedat Özsoy 18.2

DSP Cengiz Alp 5.89

SP İsmail Demir 3.02



SİLİVRİ

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

MHP 47.83 VOLKAN YILMAZ CHP 43.27 ÖZCAN IŞIKLAR

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Özcan Işıklar 48.8

AK Parti Tahir Sert 42.6

MHP Fatih Kınalı 4.33

HDP Yusuf Sumeli 2.17

SP Kadir Tokalı 0.59



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Özcan Işıklar 49.5

AK Parti Hüseyin Turan 40.1

MHP Afşin Düğencioğlu 3.82

DP Osman Topaç 2.36

DTP Şükrü Yavuz 1.94



SULTANGAZİ

Açılan sandık oranı yüzde 87, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 61.32 ABDURRAHMAN DURSUN CHP 28.20 HALUK BOZKURT

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Cahit Altunay 58.5

CHP Ali Acar 23.1

HDP Meltem Teker 7.32

SP Hasan Akpınar 5.96

MHP İlker Doğanyılmaz 3.61



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Cahit Altunay 48.2

CHP Ercan Karabayır 22.5

SP Hasan Akpınar 12.1

DTP Dursun Yıldız 7.38

MHP Muhammer Varol 5.96



ŞİLE

Açılan sandık oranı yüzde 88, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 54.28 İLHAN OCAKLI İyi Parti 33.30 RAHMİ ÇAKAR



2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Can Tabakoğlu 45.1

MHP Erol Çelebi 36.1

CHP Aras Arslan 15.4

HDP Cengiz Bilek 1.44

SP Mehmet Hamdemirci 0.75



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Can Tabakoğlu 51.4

MHP Hüseyin Kırcalı 23.6

CHP Ahmet Erman Çayıroğlu 20.5

SP Mehmet Belen 1.44

ANAP Günay Handan Güçyılmaz 0.95





ŞİŞLİ

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

CHP 48.45 MUAMMER KESKİN DSP 29.09 MUSTAFA SARIGÜL

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

CHP Hasan Hayri İnönü 61.5

AK Parti Mukadder Başeğmez 27.5

HDP Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu 4.05

MHP Mustafa Veysel Güldoğan 4.05

İP Ümit Ertaç Zileli 0.98



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

DSP Mustafa Sarıgül 56.0

AK Parti Emin Haberdar 17.9

CHP Muharrem Sarıgül 17.2

MHP Hayri Tahirbeyoğlu 2.42

DTP Engin Yardımcı 2.15



TUZLA

Açılan sandık oranı yüzde 88, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 51.39 ŞADİ YAZICI CHP 45.62 SALİM GÜRSOY

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Şadi Yazıcı 48.0

CHP Cemil Ekşi 39.5

MHP Adil Erkoç 5.10

HDP Hasan Özdemir 3.39

SP Ahmet Dikici 1.85



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Şadi Yazıcı 40.2

CHP Cemil Ekşi 38.8

MHP İsak Dağcı 7.49

SP Ali İsmail Kızılgöz 4.89

BBP Muhammet Demirbaş 4.19



ÜMRANİYE

Açılan sandık oranı yüzde 74, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 55.91 İSMET YILDIRIM CHP 36.99 CAFER AKTÜRK

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Hasan Can 49.4

CHP Sacit Eyüboğlu 29.7

MHP Sabri Şenel 10.3

SP Yusuf Yüksel 5.16

HDP Rıza Karaman 3.55



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Hasan Can 44.0

CHP Adil Aktan 22.5

SP Mehmet Bingöl 21.1

MHP Mustafa Kemal Aydın 4.78

DTP Ali Ekrem Kahraman 3.54



ÜSKÜDAR

Açılan sandık oranı yüzde 65, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 49.30 HİLMİ TÜRKMEN CHP 44.20 AHMET KILIÇ

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Hilmi Türkmen 45.6

CHP İhsan Özkes 43.2

MHP Habib Suiçmez 5.47

SP Erol Belen 2.21

HDP Sabri Bingöl 1.89



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Mustafa Kara 38.8

CHP Sema Barlın 28.4

SP Yılmaz Bayat 21.0

DSP Levent Kırca 4.79

MHP İbrahim Giritoğlu 3.96



ZEYTİNBURNU

Açılan sandık oranı yüzde 90, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti 51.07 ÖMER ARISOY CHP 45.61 ADİL EMECAN

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Murat Aydın 49.1

CHP Mustafa Fazlıoğlu 29.0

MHP Fetih Ahmet Alparslan 9.49

HDP Hüseyin Güngör 8.98

SP Yahya Kemal Hayırlıoğlu 1.87



2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)

AK Parti Murat Aydın 44.2

CHP Adil Emecan 33.2

DTP Mehmet Boztemir 7.44

MHP Besim Sadıker 6.34

SP Kadem Emanet 5.54