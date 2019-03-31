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İstanbul seçimini yaptı! İşte 39 ilçede son durum

İstanbul'da seçmenler, 2019 seçimi için oyları kullandı. İstanbullular, 31 bin 124 sandığın kurulduğu 39 ilçede ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçti. İşte ilçe ilçe yeni belediye başkanları ile ilçelerin 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve oy oranları...

Giriş: 31.03.2019 - 21:26 | Güncelleme:
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da seçmenler, 2019  seçimi için oylarını kullandı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin bulunduğu Megakent'te, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbullular, kentte büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçti. Bir önceki seçime göre seçmen sayısını 144 bin 899 artıran Esenyurt, İstanbul'da en çok seçmenin yaşadığı ilçeler arasında ilk sırada yer aldı.

Bu yılki seçimlerde İstanbul'da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip etti. İstanbul'da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izledi.

Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu. Sancaktepe'de 2014'te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747'ye çıktı. Beylikdüzü'nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79'a ulaştı. Öte yandan Kadıköy'de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371'e düştü.

2014 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER

AK Parti Kadir Topbaş 47,95%
CHP Mustafa Sarıgül 40,08%
HDP Sırrı Süreyya Önder 4,84%
MHP Rasim Acar 3,97%
SP Selman Esmerer 1,44%

2009 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER

AK Parti Kadir Topbaş 44.7 %  
CHP Kemal Kılıçdaroğlu 37.0 %
MHP Ahmet Turgut 5.01 %  
SP Mehmet Bekaroğlu 4.86 %
DTP Akın Birdal 4.50 %

2004 YEREL SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER

AK Parti Kadir Topbaş 45.32 %
CHP 28.92 %
SP 6.45 %
DYP 4.88 %
MHP 4.09 %

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE SEÇİM YARIŞI

İstanbul'un 39 ilçesinde başkanlık yarışında Cumhur İttifakı 36 ilçede AK Parti adayı gösterirken, Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de MHP adayı yer aldı. Millet İttifakı'nda ise, CHP ve İYİ Parti Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Fatih, Kadıköy ve Şile'de kendi adayları ile yarışa katılırken, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane ilçelerinde İYİ Parti adayı yer aldı. İstanbul'un 39 ilçesinde partilerin 352 adayı öğrenim durumunu bakıldığında 207'si üniversite/yüksekokul, 101'i ortaokul/lise, 39'u ilkokul mezunu. Adaylardan 5'i ise ilkokul mezunu dahi değil.

Saat 21.04 itibarıyla ilçe ilçe seçim sonuçları ile ilçelerin 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve oy oranları...


ADALAR

Açılan sandık oranı yüzde 97, adayların oy oranı (yüzde)

CHP43.74ERDEM GÜL
AK Parti30.54ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Atilla Aytaç     50.1
AK Parti     Coşkun Özden     42.1
HDP     Kayuş Çalıkman Gavrilof     3.76
MHP     Hülya Azimli     2.72
SP     Mehmet Gökçınar     0.78

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Mustafa Farsakoğlu     %45.4
AK Parti     Coşkun Özden     %42.9
BĞMSZ     Mahmut Çelik     %3.38
MHP     Hasan Murat Başbay     %2.88
DP     Yusuf Bahar     %1.75

ARNAVUTKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 76, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti59.20AHMET HAŞİMİ BALTACI
İyi Parti19.63MUHARREM YAMAN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti Ahmet Haşimi Baltacı     51.6
MHP     Yüksel Emir     22.1
HDP     Harun Kaya     11.6
CHP     Ruhi Tuncel     8.39
SP     Yusuf Dal     3.85

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Ahmet Haşim Baltacı 40.8
MHP     İsmet Güden     15.7
SP     Ahmet Ziya Balcı     12.8
DTP     Bedri Fırat     12.0
DP     Metin Karan     8.00
   
ATAŞEHİR

Açılan sandık oranı yüzde 69, adayların oy oranı (yüzde)

CHP50.55BATTAL İLGEZDİ
AK Parti46.49İSMAİL ERDEM

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Battal İlgezdi     49.6
AK Parti     Nimetullah Topu     41.8
MHP     Zeki Bulut     3.77
HDP     Necibe İnci İncesağır     2.59
SP     Noğman Yüksel     0.90

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Battal İlgezdi     41.6
AK Parti     Abdülkadir Ömer Abamor     39.2
MHP     Namık Kemal Kurt     6.92
SP     Erdal Uçar     5.44
DTP     Rıza Taşdelen     3.01

AVCILAR

Açılan sandık oranı yüzde 77, adayların oy oranı (yüzde)

CHP52.50TURAN HANÇERLİ
AK Parti45.22ABDÜLHAKİM İBRAHİM ULUSOY

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Handan Toprak Benli     44.0
AK Parti     Bayram Şenocak     40.8
MHP     İnci Demirel     9.12
HDP     Zehra Şahin Yeşil     3.94
SP     Ender Esiner     0.77

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Mustafa Değirmenci     48.5
AK Parti     Cafer Sezgin     37.0
MHP     Mehmet Aslan     5.20
DTP     Yalçın Gültekin     3.57
DSP     Orhan Duran     2.76

BAĞCILAR

Açılan sandık oranı yüzde 75, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti59.14LOKMAN ÇAĞIRICI
İyi Parti20.92MUHAMMET BAYRAM

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Lokman Çağırıcı     24257.2
CHP     Muhammet Çakmak     19.7
HDP     Fırat Epözdemir     9.36
MHP     Hacı Murat Yümlü     6.75
SP     Mesut Doğan     5.13

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Lokman Çağırıcı     49.3
CHP     Bayramali Çeşmeci     18.3
SP     Mukadder Başeğmez     13.4
DTP     Tacettin Karagöz     8.85
MHP     Deniz Güneş     5.65

BAHÇELİEVLER

Açılan sandık oranı yüzde 72, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti50.99HAKAN BAHADIR
CHP45.02MEHMET ALİ ÖZKAN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Osman Develioğlu     48.1
CHP     Saffet Bulut     35.5
MHP     Halim Küçükali     6.10
HDP     Servet Öncü     6.02
SP     Ali İhsan Gündoğdu     2.53

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Osman Develioğlu     47.4
CHP     Saffet Bulut     35.0
DTP     Ayşe Yeter     5.86
MHP     Ahmet Çadırcı     4.53
SP     Ekrem Kızıltaş     3.93

BAKIRKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 51, adayların oy oranı (yüzde)

CHP57.65BÜLENT KERİMOĞLU
AK Parti24.30MEHMET UMUR

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Bülent Kerimoğlu     10268.7
AK Parti     Mehmet Emin Ertekin     22.0
MHP     Mustafa Turan     5.30
HDP     Vahit Genç     2.03
SP     Ramazan Boyalık     0.57

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Ateş Ünal Erzen     58.5
AK Parti     Oğuz Satıcı     22.6
DSP     Ahmet Bahadırlı     11.9
MHP     Esra Bicik     3.28
SP     Adem Yıldırım     1.22

BAŞAKŞEHİR

Açılan sandık oranı yüzde 83, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti56.92YASİN KARTOĞLU
CHP35.08ABDULHADİ AKMUGAN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mevlüt Uysal     50.1
CHP     Özgür Karabat     33.8
HDP     Şemsettin Arslan     7.14
MHP     Muharrem Kaya     4.24
SP     Neşet Çevik     3.24

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mevlüt Uysal     38.6
CHP     Memet Kaban     31.6
SP     Mehmet Salih Beşir     11.7
DTP     Mehmet Şamil Altan     9.70
MHP     Zeki Bulgan     5.58

BAYRAMPAŞA

Açılan sandık oranı yüzde 89, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti49.92ATİLA AYDINER
CHP45.05REMZİ ALBAYRAK

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Atila Aydıner     50.3
CHP     Bahri Sipahi     39.4
MHP     Mehmet Mert Toker     4.25
SP     İsmail Acar     2.63
HDP     Erdal Oflaz     1.74

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Hüseyin Bürge     43.2
CHP     Bahri Sipahi     36.5
SP     Ali Eminoğlu     7.89
MHP     Kadir Başar     5.57
DSP     Muharrem Çınar     2.67
    
BEŞİKTAŞ

Açılan sandık oranı yüzde 34, adayların oy oranı (yüzde)

CHP74.01RIZA AKPOLAT
MHP16.10SERKAN TOPER

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Murat Hazinedar     76.2
AK Parti     Zeynel Abidin Okul     16.5
MHP     Burhan Akdağ     3.03
HDP     Ahmet Saymadi     1.66
DSP     Mustafa Can Ataklı     0.98

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     İsmail Ünal     68.7
AK Parti     Sibel Çarmıklı     16.0
DSP     Ayfer Atay     7.60
MHP     Cennet Süzer     4.18
SP     Hamit Hatipoğlu     1.17

BEYKOZ

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti49.25MURAT AYDIN
CHP36.74COŞKUN TOSUN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Yücel Çelikbilek     44.6
CHP     Hızır Yılmaz     32.7
MHP     Alaattin Köseler     9.77
BBP     Bilgehan Murat Miniç     6.72
SP     Selman Yücel     2.63

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Yücel Çelikbilek     36.7
CHP     Alaattin Köseler     34.5
MHP     Şenel Ustabaşı     11.7
SP     Salih Birinci     8.90
BBP     Özer Güneş     2.91

BEYLİKDÜZÜ

Açılan sandık oranı yüzde 72, adayların oy oranı (yüzde)

CHP55.01MEHMET MURAT ÇALIK
AK Parti43.04MUSTAFA NECATİ IŞIK

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Ekrem İmamoğlu     50.8
AK Parti     Yusuf Uzun     39.6
MHP     Ethem Baykal     4.66
HDP     Celal Işık     2.66
SP     Mustafa Hasan Öz     0.79

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Yusuf Uzun     31.0
CHP     Vecdet Öz     30.0
MHP     Velittin Küçük     23.9
BĞMSZ     Vehbi Cırakçı     9.34
DTP     Esin Çelik     1.823     %1.93

BEYOĞLU

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti50.30HAYDAR ALİ YILDIZ
CHP43.70ALPER TAŞ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti Ahmet Misbah Demircan     47.8
CHP     Aylin Kotil Yıldırımer     35.1
HDP     Seyhan Alma     7.28
MHP     Osman Gür     4.88
SP     Mustafa Kaya     3.22

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Ahmet Misbah Demircan     38.1
CHP     Mustafa Dolu     26.4
SP     Mustafa Yelek     12.8
MHP     Rüstem Fırat     9.87
DTP     Yusuf Çetin     6.78
    
BÜYÜKÇEKMECE

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

CHP49.61HASAN AKGÜN
AK Parti48.38MEVLÜT UYSAL

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Hasan Akgün     47.5
AK Parti     Celal Babayiğit     44.8
MHP     Yaşar Derin     3.68
HDP     Tevfik Baraner     2.00
SP     Mahmut Ustahaliloğlu 0.49

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Hasan Akgün     44.2
AK Parti     İlker Gürbüz     43.6
MHP     Rıdvan Yavuzbilge     7.84
DSP     Hüseyin Çorbacıoğlu     2.18
SP     Kemal Aygün     1.20

ÇATALCA

Açılan sandık oranı yüzde 94, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti51.59MESUT ÜNER
CHP46.39CEM KARA

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Cem Kara     44.5
AK Parti     Savaş Barutçu     35.7
MHP     İsmail İp     16.9
HDP     Serpil Kemalbay Pekgözegü     0.96
SP     Serdar Taşar     0.65

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Cem Kara     44.9
AK Parti     İsmail İp     28.6
DSP     Engin Akman     17.3
BTP     Muhiddin Fuat Şengül     4.35
MHP     Savaş Bayral     2.61

ÇEKMEKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 80, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti43.48AHMET POYRAZ
CHP31.49SEYFETTİN YILDIRIM

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Ahmet Poyraz     48.6
CHP     Seyfettin Yıldırım     38.3
MHP     Doğan Öztürk Balcı     5.37
HDP     Azat Altun     3.87
SP     Adem Boz     2.06

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Ahmet Poyraz     43.3
CHP     Hüseyin Avni Sipahi     42.9
SP     Halil Mert     3.99
MHP     İbrahim Özer     3.90
DTP     Elfesiya Hezer     3.62

ESENLER

Açılan sandık oranı yüzde 85, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti66.41MEHMET TEVFİK GÖKSU
İyi Parti17.69MUSTAFA YILMAZ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mehmet Tevfik Göksu     62.3
CHP     Mahmut Aksal Örüklü     14.9
SP     Erol Urhan     7.58
MHP     Ahmet Fidan     6.74
HDP     Nuriye Avşar     6.51

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Memet Tevfik Göksu     47.3
SP     İbrahim Bitiş     18.4
CHP     Yüksel Kılıç     13.6
MHP     Ahmet Fidan     9.73
DTP     Celal Alphan     6.49

ESENYURT

Açılan sandık oranı yüzde 68, adayların oy oranı (yüzde)

CHP51.49KEMAL DENİZ BOZKURT
AK Parti46.31AZMİ EKİNCİ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Necmi Kadıoğlu     47.0
CHP     Çetin Çapan     34.7
HDP     Cüneyt Caniş     9.90
MHP     Halit Özer     5.93
SP     Abdullah İlkadlı     0.96

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Necmi Kadıoğlu     44.3
CHP     Bülent Kerimoğlu     29.9
DTP     Tuncer Bakırhan     15.5
MHP     Ahmet Karasoy     6.01
SP     Kan Şavata     2.16

EYÜPSULTAN

Açılan sandık oranı yüzde 79, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti50.31DENİZ KÖKEN
CHP46.23EMEL BİLENOĞLU

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Remzi Aydın     46.6
CHP     Ferzan Özer     40.1
MHP     Kamil Yıldız     5.90
SP     Celal Çoban     3.39
HDP     Asya Ülker     2.57

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     İsmail Kavuncu     36.4
CHP     Ali Galip Mamal     31.5
MHP     Özcan Pehlivanoğlu     14.1
SP     Lütfi Kibiroğlu     11.6
DTP     Osman Aktaş     2.34
    
FATİH

Açılan sandık oranı yüzde 70, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti54.35MEHMET ERGÜN TURAN
CHP34.96SONER ÖZİMER

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mustafa Demir     48.6
CHP     Sabri Özkan Erbakan     31.5
MHP     Metin Örel     7.05
SP     Lütfi Kibiroğlu     6.36
HDP     Turhan Yıldırım     4.79

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mustafa Demir     42.8
CHP     Can Özyedierler     29.3
SP     Türker Saltabaş     13.2
MHP     Akif Ak     6.49
DTP     Ali Kılıç     4.26

GAZİOSMANPAŞA

Açılan sandık oranı yüzde 69, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti52.82HASAN TAHSİN USTA
CHP33.27ERKAN KAYA

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Hasan Tahsin Usta     51.3
CHP     Selahattin Meriç     25.1
SP     Bilal Ay     12.6
HDP     Erdal Çelik     4.90
MHP     Mikail Aras     4.24

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Erhan Erol     44.3
CHP     Halil İbrahim Türkyılmaz     22.0
SP     Salih Yazıcı     11.9
MHP     Selahattin Önder     18.643     %7.66
DTP     Ahmet Korkmaz     5.30      

GÜNGÖREN

Açılan sandık oranı yüzde 81, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti55.06BÜNYAMİN DEMİR
CHP37.04İSMET YAŞAR

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Şakir Yücel Karaman     50.1
CHP     Ahmet Güzel     30.8
MHP     Recep Seymen     6.75
HDP     Mehmet Turp     5.75
SP     Abdulkadir Çelebi     4.77

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Şakir Yücel Karaman     43.5
CHP     Lemi Çelik     27.8
MHP     Recep Mahmutoğlu     9.30
SP     Mehmet İpekçi     8.48
DTP     Abdulcelil Öztekin     5.73

KADIKÖY

Açılan sandık oranı yüzde 47, adayların oy oranı (yüzde)

CHP65.76ŞERDİL DARA ODABAŞI
AK Parti20.26ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Aykurt Nuhoğlu     72.4
AK Parti     Hurşit Yıldırım     20.4
MHP     Levent Akçay     3.41
HDP     Mukaddes Çelik     1.78
İP     Suzan Aksoy     0.53

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Selami Öztürk     68.2
AK Parti     Sinan Genim     22.7
MHP     Nilgün Nurseli Aparı     3.62
DSP     Arif Atılgan     1.44
SP     Ahmet Kökler     1.20

KAĞITHANE

Açılan sandık oranı yüzde 82, adayların oy oranı (yüzde)

CHP65.76ŞERDİL DARA ODABAŞI
AK Parti20.26ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Fazlı Kılıç     50.9
CHP     Serdar Kurşun     29.9
MHP     Ali Derindağ     7.67
SP     Zeynel Keskin     5.95
HDP     Ayten Kaya     3.71

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Fazlı Kılıç     43.7
CHP     Zeynel Öztürk     22.7
MHP     Hasan Hüzeyin Ceylan     14.3
SP     Celal Çoban     9.95
DTP     İsa Yıldız     3.82

KARTAL

Açılan sandık oranı yüzde 81, adayların oy oranı (yüzde)

CHP50.79GÖKHAN YÜKSEL
AK Parti46.55EBUBEKİR TAŞYÜREK

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Altınok Öz     44.8
AK Parti     Temurhan Yıldız     42.8
MHP     Erhan Kekeç     6.04
HDP     Hatice Doğan     2.88
SP     Ali İsmail Kızılgöz     1.67

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Altınok Öz     41.5
AK Parti     Bekir Kılıç     38.2
MHP     Ahmet Çakıroğlu     7.77
SP     Hüseyin Karakaya     5.26
DTP     Süleyman Özcan     2.91

KÜÇÜKÇEKMECE

Açılan sandık oranı yüzde 67, adayların oy oranı (yüzde)

CHP50.95KEMAL ÇEBİ
AK Parti45.64TEMEL KARADENİZ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Temel Karadeniz     42.0
CHP     Gökhan Gümüşdağ     39.6
MHP     Muharrem Yıldız     8.41
HDP     Nizamettin Öztürk     6.75
SP     Varol Şahin     1.61

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Aziz Yeniay     46.9
CHP     Nurettin Şen     28.3
MHP     Zahit Aydınlıyurt     7.11
DTP     Basri Aslan     6.70
DSP     Sezai Aynalı     3.89

MALTEPE

Açılan sandık oranı yüzde 54, adayların oy oranı (yüzde)

CHP53.11ALİ KILIÇ
MHP42.67AHMET BAYKAN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Ali Kılıç     49.4
AK Parti     Edibe Sözen Yavuz     38.1
MHP     Arif Tevetoğlu     8.23
HDP     Zabit Vurdu     2.13
SP     Mustafa Akın     0.87

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Mustafa Zengin     51.3
AK Parti     Fikri Köse     38.0
SP     Metin Çelik     3.09
BBP     Ercan Kara     2.94
DTP     Mehmet Kara     2.01

PENDİK

Açılan sandık oranı yüzde 83, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti54.70AHMET CİN
CHP41.26MEHMET SALİH USTA

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Salih Kenan Şahin     52.9
CHP     Tuncer Özyavuz     29.6
MHP     İbrahim Coşkun     8.16
SP     Mahmut Kılıç     4.52
HDP     Hüseyin Avras     2.98

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Salih Kenan Şahin     43.4
CHP     Mehmet Salih Usta     32.0
SP     İsmail Haskul     10.8
MHP     Umur Arıkan     6.14
DTP     Refat Gürbüz     2.64

SANCAKTEPE

Açılan sandık oranı yüzde 67, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti51.41ŞEYMA DÖĞÜCÜ
CHP45.92ÖZGEN NAMA

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     İsmail Erdem     49.0
CHP     Özgen Nama     34.8
HDP     Engin Aras     7.30
MHP     İbrahim Özkan     5.49
SP     Recai Demiryürek     2.02

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     İsmail Erdem     39.9
CHP     Arif Sağ     30.1
SP     Zarif Arslan     9.24
DTP     Rıdvan Turan     9.02
MHP     İbrahim Özcan     8.34

SARIYER

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

CHP53.28ŞÜKRÜ GENÇ
AK Parti43.73SALİH BAYRAKTAR

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Şükrü Genç     51.1
AK Parti     Mahmut Sedat Özsoy     39.2
MHP     Ahmet Özyürek     5.54
HDP     Önder Birol Bıyık     1.67
SP     Şükrü Dural     1.04

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Şükrü Genç     37.5
AK Parti     Mehmet Akif Şişmanoğlu     31.4
MHP     Mahmut Sedat Özsoy     18.2
DSP     Cengiz Alp     5.89
SP     İsmail Demir     3.02

SİLİVRİ

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

MHP47.83VOLKAN YILMAZ
CHP43.27ÖZCAN IŞIKLAR

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Özcan Işıklar     48.8
AK Parti     Tahir Sert     42.6
MHP     Fatih Kınalı     4.33
HDP     Yusuf Sumeli     2.17
SP     Kadir Tokalı     0.59

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Özcan Işıklar     49.5
AK Parti     Hüseyin Turan     40.1
MHP     Afşin Düğencioğlu     3.82
DP     Osman Topaç     2.36
DTP     Şükrü Yavuz     1.94

SULTANGAZİ

Açılan sandık oranı yüzde 87, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti61.32ABDURRAHMAN DURSUN
CHP28.20HALUK BOZKURT

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Cahit Altunay     58.5
CHP     Ali Acar     23.1
HDP     Meltem Teker     7.32
SP     Hasan Akpınar     5.96
MHP     İlker Doğanyılmaz     3.61

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Cahit Altunay     48.2
CHP     Ercan Karabayır     22.5
SP     Hasan Akpınar     12.1
DTP     Dursun Yıldız     7.38
MHP     Muhammer Varol     5.96

ŞİLE

Açılan sandık oranı yüzde 88, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti54.28İLHAN OCAKLI
İyi Parti33.30RAHMİ ÇAKAR


2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Can Tabakoğlu     45.1
MHP     Erol Çelebi     36.1
CHP     Aras Arslan     15.4
HDP     Cengiz Bilek     1.44
SP     Mehmet Hamdemirci     0.75

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Can Tabakoğlu     51.4
MHP     Hüseyin Kırcalı     23.6
CHP     Ahmet Erman Çayıroğlu     20.5
SP     Mehmet Belen     1.44
ANAP     Günay Handan Güçyılmaz     0.95


ŞİŞLİ

Açılan sandık oranı yüzde 71, adayların oy oranı (yüzde)

CHP48.45MUAMMER KESKİN
DSP29.09MUSTAFA SARIGÜL

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
CHP     Hasan Hayri İnönü     61.5
AK Parti     Mukadder Başeğmez     27.5
HDP     Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu     4.05
MHP     Mustafa Veysel Güldoğan     4.05
İP     Ümit Ertaç Zileli     0.98

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
DSP     Mustafa Sarıgül     56.0
AK Parti     Emin Haberdar     17.9
CHP     Muharrem Sarıgül     17.2
MHP     Hayri Tahirbeyoğlu     2.42
DTP     Engin Yardımcı     2.15

TUZLA

Açılan sandık oranı yüzde 88, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti51.39ŞADİ YAZICI
CHP45.62SALİM GÜRSOY

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Şadi Yazıcı     48.0
CHP     Cemil Ekşi     39.5
MHP     Adil Erkoç     5.10
HDP     Hasan Özdemir     3.39
SP     Ahmet Dikici     1.85

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Şadi Yazıcı     40.2
CHP     Cemil Ekşi     38.8
MHP     İsak Dağcı     7.49
SP     Ali İsmail Kızılgöz     4.89
BBP     Muhammet Demirbaş     4.19

ÜMRANİYE

Açılan sandık oranı yüzde 74, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti55.91İSMET YILDIRIM
CHP36.99CAFER AKTÜRK

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Hasan Can     49.4
CHP     Sacit Eyüboğlu     29.7
MHP     Sabri Şenel     10.3
SP     Yusuf Yüksel     5.16
HDP     Rıza Karaman     3.55

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Hasan Can     44.0
CHP     Adil Aktan     22.5
SP     Mehmet Bingöl     21.1
MHP     Mustafa Kemal Aydın     4.78
DTP     Ali Ekrem Kahraman     3.54

ÜSKÜDAR

Açılan sandık oranı yüzde 65, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti49.30HİLMİ TÜRKMEN
CHP44.20AHMET KILIÇ

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Hilmi Türkmen     45.6
CHP     İhsan Özkes     43.2
MHP     Habib Suiçmez     5.47
SP     Erol Belen     2.21
HDP     Sabri Bingöl     1.89

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Mustafa Kara     38.8
CHP     Sema Barlın     28.4
SP     Yılmaz Bayat     21.0
DSP     Levent Kırca     4.79
MHP     İbrahim Giritoğlu     3.96

ZEYTİNBURNU

Açılan sandık oranı yüzde 90, adayların oy oranı (yüzde)

AK Parti51.07ÖMER ARISOY
CHP45.61ADİL EMECAN

 

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Murat Aydın     49.1
CHP     Mustafa Fazlıoğlu     29.0
MHP     Fetih Ahmet Alparslan     9.49
HDP     Hüseyin Güngör     8.98
SP     Yahya Kemal Hayırlıoğlu     1.87

2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti     Murat Aydın     44.2
CHP     Adil Emecan     33.2
DTP     Mehmet Boztemir     7.44
MHP     Besim Sadıker     6.34
SP    Kadem Emanet     5.54

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