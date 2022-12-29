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Haberler Gündem İstanbul SGK İl Müdürlüğü nerede? İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iletişim telefon numarası kaç?
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İstanbul SGK İl Müdürlüğü nerede ve telefon numarası kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık Çarşamba günü EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yılın ardından mutlu sona ulaştı. EYT'de sona gelinmesiyle İstanbul SGK İl Müdürlüğü'nün nerede olduğu ve iletişim bilgileri gündeme geldi. İşte İstanbul SGK il müdürlüğü adresi ve telefon numarası...

İstanbul SGK İl Müdürlüğü nerede? İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iletişim telefon numarası kaç?
HABERTURK.COM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi uzun süredir gündemdeydi. 2.5 milyon vatandaşımızın emekli olmasının yolunu açacak olan EYT yasasına dair detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklamaların ardından İstanbul SGK İl Müdürlüğü adresi ve telefon numarası sorgulaması hız kazandı. İşte konuya dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE?

İstanbul SGK İl Müdürlüğü; Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 43 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul'da yer almaktadır.

İSTANBUL SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM NUMARASI

0212 243 63 63
0212 372 10 00

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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