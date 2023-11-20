İstanbul Şiir Festivali başlıyor

Türkiye'nin en köklü festivallerinden Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 14’üncü kez İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Şiir Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Beykoz Belediyesi ev sahipliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Artizan Sanat ve Macar Kültür Merkezi katkılarıyla düzenlenen "XIV. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" 21-26 Kasım tarihleri arasında ‘ekopoetika’ teması ile 8 ülkeden 20 şairin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecek.

ADNAN ÖZER: "SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONSEPTİ ARTIK EDEBİYAT DÜNYASINA MAL OLMALI"

İlki 2008 yılında, Onursal Başkanı’nın Doğan Hızlan olduğu Şiir Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu yıl 14’üncü kez gerçekleşecek olmasından büyük heyecan duyduğunu belirten Festival Başkanı Adnan Özer, 2023’te ‘ekopoetika’ temasıyla düzenlenen festivale ilişkin şunları söyledi: “Sürdürülebilir yaşam konseptinin entelektüel dünyamızdan artık edebiyat dünyasına ve topluma mal olması gerekiyor. Festival, bu gecikmiş etkinliğin ilkini bu yıl gerçekleştirecek. Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bu yıl modern Türk şiirinin serencamını işlememek ise olmazdı. Sempozyumda, onar yıllık dilimlerle panoramik olarak ve özelde birtakım atılım ve kırılma noktaları ile şiirimiz uzmanlar tarafından incelenecek. Bu sempozyum başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm edebiyat çevrelerine açıktır, onları yakından ilgilendireceğini düşünüyorum.”

AÇILIŞ RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE

Festivalin açılışı 21 Kasım Salı akşamı saat 19.00'da Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Şiir Derneği ve Festival Başkanı şair Adnan Özer'in konuşmasıyla başlayacak açılış programında, festivalin özel ödülleri sahiplerini bulurken, festivale yurt içinden ve dışından katılan şairler de şiirlerini okuyacak. Açılışta ayrıca, festivalin bu yılki kardeş festivali Struga Festivali Başkanı Todorçe Tasevski de İstanbulluları selamlayacak.

CUMHURİYETİN 100. YILI TÜRK ŞİİRİ SEMPOZYUMU İLE KUTLANACAK

Festivalde bu yıl bir sempozyum da edebiyatseverlerle buluşacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı 22 Kasım'da Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Şiiri' sempozyumu ile kutlanacak. Sempozyumda, Türk şiiri 1920’den 2020’ye onar yıllık dilimler halinde masaya yatırılacak.

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TÜRK DÜNYASINDAKİ MODERN ÇALIŞMALARA BİR BAKIŞ

Festival kapsamında 23 Kasım'da Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi'nde gerçekleşecek 'Türk Dünyası Modern Şiir Çalışmaları' panelinde de, Türk dünyasından birçok şair konuşmacı olarak, hem bu coğrafyalardaki şiir konuşulacak hem Türkiye ve Türk dünyası arasında geliştirilmesi gereken iş birlikleri gündeme getirilecek.

10 KADIN ŞAİRE ÖZEL BULUŞMA

Festival bu yıl konuklarının yarısının kadın şair olmasıyla öne çıkıyor. Tam 10 şair kadını ağırlayan festival, 23 Kasım akşamı Artizan Sanat'ta 'Şair Kadınlar Şiir Akşamı' özel etkinliğinde bu kadın şairleri şiirseverlerle buluşturacak.

İSTANBUL'U ANLATAN ROMANLAR MASADA

Festival 24 Kasım'da da Mehmed Akif Şiir Müzesi'nde 'İstanbul'u Anlatan Romanlar' paneline imza atacak. Panelde, bu konuda öne çıkan Türk romanları alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

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ORHAN VELİ'NİN ŞİİRİ DENİZİN ALTINA YAZILACAK

Festivalin son günü 25 Kasım'daki etkinlikler öğlen Beykoz'da başlayacak. Saat 12.00'da şair Orhan Veli'nin Beykoz’daki evinin önünde düzenlenecek 'Şiirin Su Altındaki Hafızasına Bir Dalış' etkinliğinde aynı zamanda dalgıç olan şair Nihat Özdal tarafından Orhan Veli'nin şiirinin yazılı olduğu bir mermer levha denizin altına bırakılacak.

BEYKOZ’UN MUHTEŞEM DOĞASINDA ‘EKOPOETİKA’

Ardından Beykoz Bisiklet Parkı'nda bir araya gelecek şairler, 'Ekopoetika: Doğa Gezisi ve Şiir Okumaları' etkinliğinde doğada şiirlerini okuyacak.

KAPANIŞ ORHAN VELİ ŞARKILARIYLA

"XIV. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali", akşam saat 18.00'da Beykoz Vakfı'nda düzenlenen kapanış töreni ile sona erecek. Kapanış töreninde şairler şiirlerini okurken, Hüseyin Kıyak ve orkestrası ise Orhan Veli şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirecek.

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YURT İÇİNDEN 13, YURT DIŞINDAN 7 ŞAİR

Festivalde yurt içinden yer alan şairler şöyle: İbrahim Kamberoğlu, Çiğdem Sezer, Erol Tufan, Tuba Kaplan, Raşit Ulaş, Ebru Özden, Zeynep Arkan, Ayşe Şafak Kanca, Halime Yıldız, Nihat Özdal, Zeynep N. Tiryaki, Sevgi Vural, Ercan Yılmaz.

Festivalin yurt dışından şair konukları ise şunlar: Jordi Virallonga (İSPANYA), Hristo Petreski (MAKEDONYA), Petra Szöcs (MACARİSTAN), Aziz Nazmi Şakir (BULGARİSTAN), Ayşe Adem (YUNANİSTAN), Ahmed Murad (IRAK-TÜRKMENELİ), Ferit Hüseyin (AZERBAYCAN).

PANEL VE SEMPOZYUMLARA 15 EDEBİYATÇI VE AKADEMİSYEN KONUK OLACAK

Festivalin sempozyum ve panellerinde yer alacak edebiyatçı ve ademisyenler ise şu şekilde: Baki Asiltürk, Alphan Akgül, Alaattin Karaca, Osman Özbahçe, Özge Şahin, Yalçın Armağan, Mehmet Can Doğan, Cenk Gündoğdu, Atakan Yavuz, Ayşe Mümtaz Hasan, Tahsin Yıldırım, Ali Şükrü Çoruk, Didem Ardalı Büyükarman, Taner Ay, Sezin Seda Altun, Yaylagül Ceran Karataş.

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FESTİVALİN GÜN GÜN PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

14. ULUSLARARASI İSTANBUL ŞİİR VE EDEBİYAT FESTİVALİ

1. GÜN / 21 KASIM 2023 SALI

19.00 AÇILIŞ TÖRENİ

YER: RAMİ KÜTÜPHANESİ

272 NOLU KONFERANS SALONU

(RAMİ-EYÜPSULTAN)

AÇILIŞ KONUŞMALARI

ADNAN ÖZER (FESTİVAL BAŞKANI)

STRUGA FESTİVALİ TANITIMI: FESTİVAL BAŞKANI TODORÇE TASEVSKİ

ÖDÜL TÖRENİ

ŞİİR OKUMASI: İBRAHİM KAMBEROĞLU, JORDI VIRALLONGA, HRISTO PETRESKI, PETRA SZÖCS, EROL TUFAN, AZİZ NAZMİ ŞAKİR, FERİT HÜSEYİN, TUBA KAPLAN, RAŞİT ULAŞ, EBRU ÖZDEN

KONSER

ILIM RODA YEŞİLYURT (ÇELLO)

DERİN SU YILDIRIM (FLÜT)

YASEMİN NİSA ZENGİN (KEMAN)

2. GÜN / 22 KASIM ÇARŞAMBA

11.00 CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRK ŞİİRİ SEMPOZYUMU

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YER: AHMET MİTHAT EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

(BEYKOZ- ANADOLU HİSARI)

AÇILIŞ KONUŞMASI : ADNAN ÖZER

BİRİNCİ OTURUM

MODERATÖR: ALAATTİN KARACA

BAKİ ASİLTÜRK (1920-1930)

ALPHAN AKGÜL (1930-1940)

MEHMET CAN DOĞAN (1940-1950)

OSMAN ÖZBAHÇE (1950-1960)

ALAATTİN KARACA (1960-1970)

14.00 İKİNCİ OTURUM

MODERATÖR: ÖZGE ŞAHİN

ÖZGE ŞAHİN (1970-1980)

YALÇIN ARMAĞAN (1980-1990)

EBRU ÖZDEN GÜROĞULLARI (1990-2000)

CENK GÜNDOĞDU (2000-2010)

ATAKAN YAVUZ (2010-2020)

3. GÜN / 23 KASIM 2023 PERŞEMBE

11.00 PANEL: TÜRK DÜNYASI MODERN ŞİİR ÇALIŞMALARI

YER: MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

(GÖZTEPE KAMPÜSÜ)

MODERATÖR: YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ

KONUŞMACILAR:

EROL TUFAN, AZİZ NAZMİ ŞAKİR, FERİT HÜSEYİN, AYŞE MÜMTAZ HASAN VE AYŞE ADEM

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ŞİİR OKUMASI: HRİSTO PETRESKİ, JORDI VIRALLONGA, AZİZ NAZMİ ŞAKİR, AYŞE ERDEM, AHMED MURAD

19.00 ŞAİR KADINLAR ŞİİR AKŞAMI

YER: ARTİZAN SANAT

(BEYOĞLU-MİS SOKAK)

ÇİĞDEM SEZER, PETRA SZÖCS, AYŞE ŞAFAK KANCA, HALİME YILDIZ, ZEYNEP ARKAN, AYŞE ÂDEM, TUBA KAPLAN, EBRU ÖZDEN, ZEYNEP N. TİRYAKİ, SEVGİ VURAL

4. GÜN / 24 KASIM 2023 CUMA

18.00 PANEL: İSTANBUL’U ANLATAN ROMANLAR

YER: MEHMED AKİF ŞİİR MÜZESİ

(BEYKOZ)

MODERATÖR: SEZİN SEDA ALTUN

KONUŞMACILAR:

ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK, TANER AY, DİDEM ARMALI BÜYÜKARMAN, TAHSİN YILDIRIM

5. GÜN / 25 KASIM 2023 CUMARTESİ

12.00 EKOPOETİKA: ŞİİRİN SU ALTINDAKİ HAFIZASINA BİR DALIŞ

YER: ORHAN VELİ EVİ ÖNÜ

(BEYKOZ SAHİLİ)

PERFORMANS: NİHAT ÖZDAL

14:00 DOĞA GEZİSİ VE ŞİİR OKUMALARI

YER: BEYKOZ BİSİKLET PARKI

ŞİİR OKUMASI

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18.00 KAPANIŞ TÖRENİ

YER: BEYKOZ VAKFI

(YALIKÖY)

ŞİİR OKUMASI: ÇİĞDEM SEZER, PETRA SZÖCS, AYŞE ŞAFAK KANCA, FERİT HÜSEYİN, ZEYNEP ARKAN, ERCAN YILMAZ, SEVGİ VURAL, RAŞİT ULAŞ, ZEYNEP N. TİRYAKİ

KONSER: ORHAN VELİ ŞARKILARI

HÜSEYİN KIYAK ve ORKESTRASI

LEA JACKQUOT (KEMAN)

AHMET FURKAN DUYAR (KANUN)

KERİM AKÇAY (VİYOLONSEL)

MÜNİP ARA RIZVANOĞLU (KEMENÇE)

IŞIL MERİÇ AYATA (TANBUR)