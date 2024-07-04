İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 5 Temmuz Cuma günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...