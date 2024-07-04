5 Temmuz İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 5 Temmuz Cuma günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.